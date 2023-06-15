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26 минут назад

Габаритные рамки перед мостом в Грязях останутся

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#мост #Грязи #дороги
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Габаритные рамки перед мостом в Грязях останутся

Через мост будут пропускать спецмашины МЧС и скорой помощи.

Габаритные рамки перед мостом через реку Матыра в Грязях, который реконструируется, останутся. Напомним, 14 июня подрядчик ремонта моста  установил на подъездах к мосту две ограничительные рамки высотой 2,5 метра. Вскоре одна из рамок оказалась повреждена в результате ДТП


«К сожалению, другого способа бороться с грузовиками - нарушителями, которые мешают работам и портят инфраструктуру стройплощадки, у дорожников нет. Помимо малогабаритного транспорта, через мост будут пропускать только спецмашины МЧС и скорой помощи», —  сообщает пресс-служба управления дорог и транспорта Липецкой области итоги совещания, на котором обсуждалась судьба рамок.

Из-за рамок автобусы маршрута №236 будут двигаться в объезд – через дамбу Матырского водохранилища. Изменения расписания маршрута обещают опубликовать чуть позже. Городской же транспорт работает с двух сторон моста, его пассажирам придется проходить 100-метровый мост пешком.

Завершить реконструкцию моста через Матыру подрядчик должен к сентябрю. Ширина полос моста после завершения работ будет нормативной – 3,5 метра. У моста1963 года постройки строители укрепили опоры и конусы, полностью меняют пролётные конструкции, мостовое полотно, плиты сопряжения.
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#мост #Грязи #дороги
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