Общество
26 минут назад
Габаритные рамки перед мостом в Грязях останутся
Через мост будут пропускать спецмашины МЧС и скорой помощи.
Габаритные рамки перед мостом через реку Матыра в Грязях, который реконструируется, останутся. Напомним, 14 июня подрядчик ремонта моста установил на подъездах к мосту две ограничительные рамки высотой 2,5 метра. Вскоре одна из рамок оказалась повреждена в результате ДТП.
«К сожалению, другого способа бороться с грузовиками - нарушителями, которые мешают работам и портят инфраструктуру стройплощадки, у дорожников нет. Помимо малогабаритного транспорта, через мост будут пропускать только спецмашины МЧС и скорой помощи», — сообщает пресс-служба управления дорог и транспорта Липецкой области итоги совещания, на котором обсуждалась судьба рамок.
Из-за рамок автобусы маршрута №236 будут двигаться в объезд – через дамбу Матырского водохранилища. Изменения расписания маршрута обещают опубликовать чуть позже. Городской же транспорт работает с двух сторон моста, его пассажирам придется проходить 100-метровый мост пешком.
Завершить реконструкцию моста через Матыру подрядчик должен к сентябрю. Ширина полос моста после завершения работ будет нормативной – 3,5 метра. У моста1963 года постройки строители укрепили опоры и конусы, полностью меняют пролётные конструкции, мостовое полотно, плиты сопряжения.
«К сожалению, другого способа бороться с грузовиками - нарушителями, которые мешают работам и портят инфраструктуру стройплощадки, у дорожников нет. Помимо малогабаритного транспорта, через мост будут пропускать только спецмашины МЧС и скорой помощи», — сообщает пресс-служба управления дорог и транспорта Липецкой области итоги совещания, на котором обсуждалась судьба рамок.
Из-за рамок автобусы маршрута №236 будут двигаться в объезд – через дамбу Матырского водохранилища. Изменения расписания маршрута обещают опубликовать чуть позже. Городской же транспорт работает с двух сторон моста, его пассажирам придется проходить 100-метровый мост пешком.
Завершить реконструкцию моста через Матыру подрядчик должен к сентябрю. Ширина полос моста после завершения работ будет нормативной – 3,5 метра. У моста1963 года постройки строители укрепили опоры и конусы, полностью меняют пролётные конструкции, мостовое полотно, плиты сопряжения.