В районе Дикого и поселках Дачном и Новая Жизнь отключат холодную воду

15 июня в Липецке ожидается большое отключение холодной воды – из-за плановых ремонтных работ на сетях с неудобствами столкнутся потребители более шести десятков улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется район Дикого и прилегающей к нему части проспекта Победы – дома №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 19, 21, 21а, 21б, 23, 43, 44, 45, 47 по улице Индустриальной, №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55б, 56, 57, 61, 61а, 63, 65, 78, 80, 81 по улице Депутатской, №№ 29, 47а, 51, 51/1, 51/2, 51/3, 55, 57, 61, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87/2 по проспекту Победы, №№ 1, 34, 36, 41 по улице Киевской, № 1а в Вишневом переулке, №№ 8, 8б, 8б/1, 9, 10, 10а, 10 ст.1, 10 ст.2, 11, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 16, ст.16, 17, 17б, 18, 18/1, 18 ст.1, 19, 19а, 19б, 20, 21, ст.9 (центр реабилитации) по улице Механизаторов, ЦТП «Киевская-Депутатская» АО Квадра, а также частный сектор улиц Депутатской, Володарского, Индустриальной, Даргомыжского, Воровского, Киевской, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Верхней, Пригородной, Кирова, Комсомольской, Котовского, Школьной, Чкалова, переулков Вишневого, Фруктового, Верещагина. Подвоз воды будет организован по адресу: переулок Вишневый, 1а.



С 10:00 до 20:00 большое отключение холодной воды произойдет на участке сразу трех расположенных рядом друг с другом районов – поселков Дачного и Новой жизни и станции Казинка. Холодную воду отключат в домах №№ 13, 19 по улице Ярославской, № 24 по улице Тихой, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, №№ 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 16, 22, 35, 37 по улице Писарева, №№ 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 ст.1, 43, 180, вл. 21 по улице Центральной, №№ 56, 101 по улице Привокзальной, №№ 111, 111а, 113, 115а по улице Асфальтной, №№ 28, 28а, 33а по улице станция Казинка, № 25б по улице Фруктовой, № 12 по улице Таежной, к. 1 на Матырском водохранилище (база отдыха «Бригантина»), вл. 1 на Грязинском шоссе, в котельной поселка Дачный, в ЦТП-2 Дачный МУП Липецктеплосеть, в частном секторе улиц Привокзальной, Липецкой, Асфальтной, Таежной, Фабричной, МПС, Локомотивной, Ладыгина, Бригадной, Череповецкой, Шаумяна, Писарева, Тихой, Светлова, Патриотической, Железнодорожной, Р. Зорге, Варшавской, Олимпийской, Постышева, переулка Фруктового. Машина с водой подъедет по адресу: улица Центральная, 17.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах № 18 по улице Катукова, №№ 2, 5 по бульвару Есенина. Цистерна с водой будет находиться возле дома № 18 по улице Катукова.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 5, 5а, 7, 9 по улице Доватора, №№ 13, 15 по улице Папина, №№ 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 10 по улице Б. Хмельницкого, № 7 по улице Айвазовского. Подвоз воды будет организован к дому № 7 по улице Айвазовского.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Санаторий «Мечта». Воду можно будет набрать возле санатория «Мечта» (Добровский район, село Капитанщино).



С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители домов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12 по улице Нестерова, №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 по улице Мусоргского, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10 по улице Качалова, 1, 3, 5 в переулке Попова, №№ 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл. 100а по улице Гагарина, № 164 по улице Тельмана. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Гагарина, 84.



Кроме того, в связи с отключением электроэнергии на ПНС-38 по адресу: улица Ленина, 13 для проведения работ на сетях ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», временно, с 9:00 до 17:00, будет ограничено холодное водоснабжение в домах №№ 11, 13, 15 по улице Ленина. Подвоз воды будет организован к дому № 13.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



15 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 33 по улице Игнатьева, №№ 12, 12/2, 14/2 по улице Космонавтов, №№ 2, 2а, 3, 4 и с № 7 по № 21б по улице Верещагина, с № 1 по № 19 в Верхнем переулке, № 16а по улице Киевской, №№ 2, 4, 6, 8 в Крымском переулке, № 1а во Фруктовом переулке, № 36 по улице Интернациональной, №№ 13, 15, 17, 23, 25 по улице Ленина, № 1/3 по улице Юношеской, также обесточат улицы Воровского, Даргомыжского, Депутатскую, Чкалова.



