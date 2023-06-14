29-летнего ельчанина приговорили к 6 годам колонии за покушение на сбыт смеси c героином

Мужчина получил 6,79 грамма смеси с героином в составе, а после разместил часть наркотика в четырёх закладках.

В Липецке вынесли приговор 29-летнему ельчанину в по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-коммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору. Осужденный и сам страдает синдромом зависимости от нескольких психоактивных веществ.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ельчанин вступил в мессенджере в сговор с неизвестными, направленный на незаконный сбыт наркотиков в Липецкой области. Он должен был приобретать наркотики, хранить их и размещать в закладках, а после передавать информацию о местонахождении тайников.



Не позднее 3 ноября 2022 года мужчина получил 6,79 грамма смеси с героином в составе, а после разместил часть наркотика в четырёх закладках. Три тайника были сделаны в СНТ «Металлург-2»: 0,32 грамма смеси мужчина спрятал у водопроводной трубы, 0,39 грамма — в земле у забора и 0,38 грамма в земле у заброшенного дома. Также одна закладка с 0,42 грамма смеси была сделана в СНТ имени И.В. Мичурина.



А 5,28 грамма наркотической смеси мужчина хранил при себе до момента задержания полицейскими.



В результате ельчанину вынесли обвинительный приговор и назначили 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.