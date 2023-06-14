Происшествия
16 минут назад
20-летнего тамбовчанина Вадима Синицина осудили в Липецке за мошенничество
145
Он работал курьером, забиравшим деньги у обманутых пенсионеров.
Советский районный суд Липецка вынес приговор 20-летнему жителю Тамбова Вадиму Синицину по семи эпизодам мошенничества: по четырём эпизодам по части 2 статьи 159 УК РФ, по двум эпизодам части 3 статьи 159 УК РФ и по одному — по части 4 статьи 159 УК РФ.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле 2022 года мужчина откликнулся на предложение о высокооплачиваемой работе в мессенджере «Телеграм».
Работа заключалась в том, что по указанию «кураторов» нужно было как можно быстрее прибывать на указанные адреса, и, представляясь помощником сотрудников правоохранительных органов и вымышленным именем, забирать у потерпевших деньги.
Большую часть похищенных денег нужно было перечислять на указанный «кураторами» банковский счет, а 10% мужчина оставлял себе в качестве «заработной платы».
В период с 22 по 29 июля 2022 года потерпевшими мошенника стали 7 липчан пенсионного возраста. В общей сложности потеряли 2 миллиона 591 тысячу рублей.
Так, одна из потерпевших — бухгалтер с 30-летним стажем отдала мошенникам 500 000 рублей. В телефонном разговоре пенсионерке сообщили, что ее дочь сбила девушку на перекрёстке и потерпевшая сторона потребовала компенсацию в миллион рублей. Договорились на половине суммы.
Деньги бухгалтер без документов передавать побаивалась, поэтому на всякий случай сняла пришедшего за ними курьера на видео — тот, кстати не возражал. Потерявшая деньги пенсионерка, как и все потерпевшие, немного стыдится случившегося. Она даже устроилась на работу, чтобы вновь заработать потерянную сумму.
А 88-летняя липчанка София Лутохина отдала 150 000 рублей за спасение якобы совершившей ДТП снохи. За одно утро мошенники позвонили женщине несколько раз, подолгу с ней разговаривали, после чего София Лутохина отдала деньги курьеру, и только через несколько часов одумалась и связалась со снохой и сыном.
86-летняя пенсионерка в течение четырёх дней частями передала обвиняемому 1 миллион 171 тысячу рублей за спасение репутации и судьбы якобы совершившей ДТП дочери: женщина сначала передала 200 тысяч рублей, потом ещё 137 тысяч рублей, потом 244 тысячи, потом 590 тысяч рублей. При этом ее все время «вели», держали на связи даже в момент передачи денег.
Ещё одна женщина, напуганная по той же схеме «ваш родственник совершил ДТП», отдала 300 000 рублей.
Липчанка с улицы Ливаневского «выручила» якобы совершившую ДТП внучку за 150 000 рублей. Ещё одна женщина заплатила 130 000 рублей за спасение внучки. И ещё одна — 190 000 рублей за спасение дочери.
В результате суд признал тамбовчанина виновным и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний приговорил к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму 1 миллион 417 тысяч рублей.
Приговор ещё не вступил в силу.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле 2022 года мужчина откликнулся на предложение о высокооплачиваемой работе в мессенджере «Телеграм».
Работа заключалась в том, что по указанию «кураторов» нужно было как можно быстрее прибывать на указанные адреса, и, представляясь помощником сотрудников правоохранительных органов и вымышленным именем, забирать у потерпевших деньги.
Большую часть похищенных денег нужно было перечислять на указанный «кураторами» банковский счет, а 10% мужчина оставлял себе в качестве «заработной платы».
В период с 22 по 29 июля 2022 года потерпевшими мошенника стали 7 липчан пенсионного возраста. В общей сложности потеряли 2 миллиона 591 тысячу рублей.
Так, одна из потерпевших — бухгалтер с 30-летним стажем отдала мошенникам 500 000 рублей. В телефонном разговоре пенсионерке сообщили, что ее дочь сбила девушку на перекрёстке и потерпевшая сторона потребовала компенсацию в миллион рублей. Договорились на половине суммы.
Деньги бухгалтер без документов передавать побаивалась, поэтому на всякий случай сняла пришедшего за ними курьера на видео — тот, кстати не возражал. Потерявшая деньги пенсионерка, как и все потерпевшие, немного стыдится случившегося. Она даже устроилась на работу, чтобы вновь заработать потерянную сумму.
А 88-летняя липчанка София Лутохина отдала 150 000 рублей за спасение якобы совершившей ДТП снохи. За одно утро мошенники позвонили женщине несколько раз, подолгу с ней разговаривали, после чего София Лутохина отдала деньги курьеру, и только через несколько часов одумалась и связалась со снохой и сыном.
86-летняя пенсионерка в течение четырёх дней частями передала обвиняемому 1 миллион 171 тысячу рублей за спасение репутации и судьбы якобы совершившей ДТП дочери: женщина сначала передала 200 тысяч рублей, потом ещё 137 тысяч рублей, потом 244 тысячи, потом 590 тысяч рублей. При этом ее все время «вели», держали на связи даже в момент передачи денег.
Ещё одна женщина, напуганная по той же схеме «ваш родственник совершил ДТП», отдала 300 000 рублей.
Липчанка с улицы Ливаневского «выручила» якобы совершившую ДТП внучку за 150 000 рублей. Ещё одна женщина заплатила 130 000 рублей за спасение внучки. И ещё одна — 190 000 рублей за спасение дочери.
В результате суд признал тамбовчанина виновным и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний приговорил к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму 1 миллион 417 тысяч рублей.
Приговор ещё не вступил в силу.
145