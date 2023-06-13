Политика
56 минут назад
Кандидатом от «Единой России» на довыборах депутата Госдумы стал Дмитрий Аверов
Закончились праймериз «Единой России» для определения кандидата на участие в довыборах в Госдуму по 114 избирательному округу. Как сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР», по итогам рейтингового голосования 74% голосов получил председатель областного Совета Дмитрий Аверов.
В праймериз, которые начались 5 июня, помимо Дмитрия Аверова участвовали директор Центра развития детского отдыха Николай Голосов, военный пенсионер, председатель Липецкого регионального отделения общероссийского движения поддержки флота Леонид Гусев, начальник отдела «Центра молодёжи» Маргарита Жирова и начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ельца Владимир Хабибулин.
За кандидатуру Николая Голосова высказались 1633 выборщика, Леонид Гусев набрал 980 голосов, Маргарита Жирова — 1200, Владимир Хабибулин — 1695.
Праймериз «ЕР» проводились партийном сайте. Кандидатов оценивали 32 тысячи выборщиков.
О своем намерении участвовать в довыборах также заявили региональные отделения КПРФ, ЛДПР, партии «Справедливая Россия —Патриоты — За правду».
Мандат депутата Госдумы по 114-му одномандатному избирательному округу стал вакантным в апреле этого года после смерти Николая Борцова. Довыборы депутата пройдут 10 сентября в Единый день голосования. В 114-1 округ входят Правобережный и Советский территориальные округа Липецка, Елец, Данковский, Добровский, Елецкий, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, северная часть Липецкого, Становлянский и Чаплыгинский районы области.
В праймериз, которые начались 5 июня, помимо Дмитрия Аверова участвовали директор Центра развития детского отдыха Николай Голосов, военный пенсионер, председатель Липецкого регионального отделения общероссийского движения поддержки флота Леонид Гусев, начальник отдела «Центра молодёжи» Маргарита Жирова и начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ельца Владимир Хабибулин.
За кандидатуру Николая Голосова высказались 1633 выборщика, Леонид Гусев набрал 980 голосов, Маргарита Жирова — 1200, Владимир Хабибулин — 1695.
Праймериз «ЕР» проводились партийном сайте. Кандидатов оценивали 32 тысячи выборщиков.
О своем намерении участвовать в довыборах также заявили региональные отделения КПРФ, ЛДПР, партии «Справедливая Россия —Патриоты — За правду».
Мандат депутата Госдумы по 114-му одномандатному избирательному округу стал вакантным в апреле этого года после смерти Николая Борцова. Довыборы депутата пройдут 10 сентября в Единый день голосования. В 114-1 округ входят Правобережный и Советский территориальные округа Липецка, Елец, Данковский, Добровский, Елецкий, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, северная часть Липецкого, Становлянский и Чаплыгинский районы области.
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