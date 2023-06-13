Политика

56 минут назад

Кандидатом от «Единой России» на довыборах депутата Госдумы стал Дмитрий Аверов

6 485
#выборы #Госдума
Кандидатом от «Единой России» на довыборах депутата Госдумы стал Дмитрий Аверов
Закончились праймериз «Единой России» для определения кандидата на участие в довыборах в Госдуму по 114 избирательному округу. Как сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР», по итогам рейтингового голосования 74% голосов получил председатель областного Совета Дмитрий Аверов. 

В праймериз, которые начались 5 июня, помимо Дмитрия Аверова участвовали директор Центра развития детского отдыха Николай Голосов, военный пенсионер, председатель Липецкого регионального отделения общероссийского движения поддержки флота Леонид Гусев, начальник отдела «Центра молодёжи» Маргарита Жирова и начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ельца Владимир Хабибулин.

За кандидатуру Николая Голосова высказались 1633 выборщика, Леонид Гусев набрал 980 голосов, Маргарита Жирова — 1200, Владимир Хабибулин — 1695.

Праймериз «ЕР» проводились партийном сайте. Кандидатов оценивали 32 тысячи выборщиков.

О своем намерении участвовать в довыборах также заявили региональные отделения КПРФ, ЛДПР, партии «Справедливая Россия —Патриоты — За правду».  

Мандат депутата Госдумы по 114-му одномандатному избирательному округу стал вакантным в апреле этого года после смерти Николая Борцова. Довыборы депутата пройдут 10 сентября в Единый день голосования. В 114-1 округ входят Правобережный и Советский территориальные округа Липецка, Елец, Данковский, Добровский, Елецкий, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, северная часть Липецкого, Становлянский и Чаплыгинский районы области. 
6 485
#выборы #Госдума

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

житель

4 минуты назад
я конечно извиняюсь,но один внешний вид "господина" не внушает доверия
ответить

Опустеет!

6 минут назад
Без него липецкая земля!!!
ответить

Шарик

22 минуты назад
Если бы товарищ устроился,ну например на горн дп, вот тогда,был бы поступок
ответить

смотритель зоопарка

33 минуты назад
Гость, вообще ни разу)))
ответить

А что

39 минут назад
он так смотрит ,как Ленин на буржуазию !
ответить

Гость

49 минут назад
Кто-либо сомневался?
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
147
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

Партии обсуждают кандидатов на мандат Николая Борцова: в списках претендентов Дмитрий Аверов и Серге...
#выборы #Госдума
43
Партии обсуждают кандидатов на мандат Николая Борцова: в списках претендентов Дмитрий Аверов и Серге...

05.06.2023 13:12

Политика
Слова депутата Липецкого облсовета изучат в следственном комитете
#Александр Ушаков #Борис Богатиков
32
Слова депутата Липецкого облсовета изучат в следственном комитете

31.05.2023 09:40

Общество
Коммунисты предложили праздновать День города весной
#День города #облсовет
23
Коммунисты предложили праздновать День города весной

15.05.2023 15:45

Общество
Депутатское дело передано в региональный следственный комитет
#депутаты
22
Депутатское дело передано в региональный следственный комитет

10.05.2023 16:06

Политика
Кто на новенького?
#Госдума #довыборы
4
Кто на новенького?

27.04.2023 15:22

Политика
Корифей липецкого профсоюзного движения Анатолий Жидких ушел в отставку
#отставка #ФНПР
21
Корифей липецкого профсоюзного движения Анатолий Жидких ушел в отставку

27.04.2023 13:05

Политика