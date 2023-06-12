Общество

31 минуту назад

Липчанка Татьяна Качурина победила в вокальном конкурсе «Звезда-2023»

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#Татьяна Качурина
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В финале восьмого Всероссийского вокального конкурса «Звезда» победила представляющая Липецкую область певица Татьяну Качурину. 

Выпускница гимназии №19 певица и актриса Татьяна Качурина стала известна после участия в проекте «Голос», где дошла до полуфинала. Она закончила ГИТИС, гастролирует и пишет песни. В 19 лет создала авторский проект MATANYA.

Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» — музыкальное состязание, в котором принимают участие все регионы России. Победителя конкурса определяет голосование телезрителей и мнение экспертов в области музыки.

Победитель конкурса получает один миллион рублей и ротацию на «Дорожном радио».

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#Татьяна Качурина
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Комментарии (2)

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Вопрос

7 минут назад
Первое предложение прочитайте! Ее победили или она?
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Маша

22 минуты назад
Молодец, Татьяна! Поздравляем!!!
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
136
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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