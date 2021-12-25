Наша Таня покинула шоу «Голос»

Липчанка Татьяна Качурина призналась: отсутствие наставника выбило ее из колеи.

Наша землячка Татьяна Качурина выступила в полуфинале телепроекта «Голос». Сначала Татьяна исполнила песню «На лугах».



- На сцене два лучших вокалиста команды Александра Градского, - отметил Дмитрий Нагиев, представляя Татьяну Качурину и Алишера Каримова.



Во второй песне Татьяна и Алишер спели вместе с ещё одной воспитанницей команды Градского Александрой Воробьевой, которая вместе с Димой Биланом сегодня отметили на «Голосе» свой День рождения. А в зрительном зале сидели сын и дочь Александра Градского.



- На предыдущем этапе мне было эмоционально тяжело, отсутствие наставника меня выбило из душевного состояния, в этом этапе я хочу максимально раскрыться как вокалист, тем более, что однажды Александр Борисович мне сказал, что нужно больше экспериментировать, - отметила Татьяна Качурина.



- Танечка, я очень рада, что фольклор звучит на этом проекте, у тебя были совершенно потрясающие ноты, я желаю, чтобы ты нашла свой путь, чтобы быть собой, быть совершенно уникальной, - отметила Пелагея.



- Татьяна, настолько вы боец, вы мастерски справляетесь, у вас такой стержень внутри, - заявил Дима Билан.



- Татьяна, в прошлый раз мне не очень понравилось само пение, сегодня я был удивлён - был абсолютный баланс актерского состояния и пения, и вокально все было идеально, сегодня не придерёшься, - сообщил Леонид Агутин.



Но по результатам зрительского голосования Татьяна Качурина набрала 48% голосов, Алишер Каримов - 52%.



Уходя с телепроекта в статусе полуфиналиста, Татьяна Качурина поблагодарила родной город Липецк за поддержку.



