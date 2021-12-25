Культура

вчера, 23:28

Наша Таня покинула шоу «Голос»

4 992
#Голос #Татьяна Качурина
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Наша Таня покинула шоу «Голос»

Липчанка Татьяна Качурина призналась: отсутствие наставника выбило ее из колеи.

Наша землячка Татьяна Качурина выступила в полуфинале телепроекта «Голос». Сначала Татьяна исполнила песню «На лугах».

- На сцене два лучших вокалиста команды Александра Градского, - отметил Дмитрий Нагиев, представляя Татьяну Качурину и Алишера Каримова.

Во второй песне Татьяна и Алишер спели вместе с ещё одной воспитанницей команды Градского Александрой Воробьевой, которая вместе с Димой Биланом сегодня отметили на «Голосе» свой День рождения. А в зрительном зале сидели сын и дочь Александра Градского.

- На предыдущем этапе мне было эмоционально тяжело, отсутствие наставника меня выбило из душевного состояния, в этом этапе я хочу максимально раскрыться как вокалист, тем более, что однажды Александр Борисович мне сказал, что нужно больше экспериментировать, - отметила Татьяна Качурина.

- Танечка, я очень рада, что фольклор звучит на этом проекте, у тебя были совершенно потрясающие ноты, я желаю, чтобы ты нашла свой путь, чтобы быть собой, быть совершенно уникальной, - отметила Пелагея.

- Татьяна, настолько вы боец, вы мастерски справляетесь, у вас такой стержень внутри, - заявил Дима Билан.

- Татьяна, в прошлый раз мне не очень понравилось само пение, сегодня я был удивлён - был абсолютный баланс актерского состояния и пения, и вокально все было идеально, сегодня не придерёшься, - сообщил Леонид Агутин.

Но по результатам зрительского голосования Татьяна Качурина набрала 48% голосов, Алишер Каримов - 52%.

Уходя с телепроекта в статусе полуфиналиста, Татьяна Качурина поблагодарила родной город Липецк за поддержку. 

4 992
#Голос #Татьяна Качурина
4

Комментарии (4)

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Еша

59 минут назад
Не ту песню выбрала не с такой в финал выходить.
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Патриот

сегодня, 00:01
Татьяна молодец!!!
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правда

вчера, 23:58
Все проплачено некому никто не верить ТАНЕЧКА мы с тобой!!!!!!!!
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Животиков

вчера, 23:56
не о чем
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