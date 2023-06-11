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В Белгородской области приостановили движение поездов из-за схода вагонов

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о приостановке железнодорожного сообщения из-за схода грузовых вагонов в Алексеевском городском округе накануне вечером, передает Интерфакс.

"Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов. Надеюсь, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Пострадавших среди работников РЖД и жителей нет.
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