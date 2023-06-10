Происшествия

36 минут назад

Задержан подозреваемый в убийстве на улице Титова, отрезавший жертве ноги

477
#Убийство
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Задержан подозреваемый в убийстве на улице Титова, отрезавший жертве ноги

26-летний мужчина ранее уже был судим.

Следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти (ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство). 

Как мы еже сообщали, 9 июня 2023 года в подвальном помещении многоэтажного дома по улице Титова в Липецке обнаружено тело 57-летнего ветерана афганской войны с признаками насильственной смерти. При этом у трупа были отрезаны ноги по самые бёдра.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Липецкой области 26-летний подозреваемый задержан и доставлен для проведения следственных действий. 

Как сообщили в СУ СК по Липецкой области, установлено, что фигурант ранее судим, в том числе за мошенничество и кражу. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления признал частично. 

По данным следствия, 4 июня при распитии спиртного между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт. Нетрезвый хозяин квартиры избил гостя черенком от лопаты, нанеся удары, в том числе по голове. От полученных травм потерпевший скончался. У следствия есть основания полагать, что действовал фигурант в соучастии со знакомым, который был третьим во время застолья. С целью скрыть следы убийства, они расчленили тело, отправив его в подвал, и избавились от улик. 

В настоящее время местонахождение соучастника преступления устанавливается. 

477
#Убийство
1

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