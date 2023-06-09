Происшествия

51 минуту назад

Ноги убитого на улице Титова 58-летнего ветерана афганской войны так и не нашли

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#труп #убийство
Ноги убитого на улице Титова 58-летнего ветерана афганской войны так и не нашли

Местные жители рассказывают, что правоохранители задержали их буйного соседа.

Сегодня утром в подвале дома №7/5 по улице Титова обнаружили труп с отрезанными по бедра ногами. GOROD48 побывал на месте ужасной находки и выяснил, что жильцам хрущевки катастрофически не везет с соседями. 

Тело без ног нашла одна из жительниц дома, она почувствовала неприятный запах, открыла дверь подвала и сразу за ней наткнулась на труп.

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Так выглядит вход в подвал, где нашли труп ветерана афганской войны

В погибшем жильцы хрущевки узнали мужчину из своего двора — 58-летнего ветерана афганской войны. Безобидный инвалид отличался тихим нравом, и что могло его связывать с возможным убийцей, все, с кем поговорил GOROD48, не представляют.

Грешат в хрущевке на соседа с первого этажа. В доме он появился недавно — перебрался откуда-то к матери. С его появлением жизнь в доме стала невыносимой: пьяные скандалы и драки сотрясали пятиэтажку чуть-ли не круглосуточно.

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Разбитое три недели назад окно — свидетельство буйного нрава жильцов и гостей тревожной квартиры

Три недели назад стало совсем плохо: 18 мая из страшной квартиры выбежала растрепанная женщина, а следом за ней окровавленный мужчина. «Дайте телефон, — требовал он у обитателей хрущевки. — В этой квартире убивают!» 

19 мая новая напасть — сосед с первого этажа, как говорят жильцы, жестоко избил мать черенком лопаты. 

А утром 22 мая в подъезде нашли труп женщины. Буйного соседа в тот же день задержали, но быстро отпустили. Оказалось, что женщина умерла от перепоя.

Сегодня жильцы хрущевки весь день наблюдали за следственными действиями:

«Человек 30 приехали, в крупных звездах были, а отрезанные ноги так и не нашли!», — судачат местные бабушки.

По словам женщин, правоохранители вызвонили хозяйку квартиры — она после избиения черенком, съехала от сына. Жилье осматривали в ее присутствии. Нашли ли там какие либо улики, пенсионерки не знают, зато уверяют, что злого соседа задержали в «блатхате» на Опытной. Подтверждения этой информации у нас нет.

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Двор вновь тихий, о следственных действиях напоминают только окровавленные перчатки в мусорном ведре

Кажется, все в этом доме сегодня вздохнули с облегчением: «Три года спокойно жили, а как этот приехал, опять началось». Отчет они  ведут от смерти другого буйного соседа, отдавшего богу душу в июле 2020 года. Нашли его при загадочных обстоятельствах: окровавленный он лежал в своей постели. При этом лицо мертвеца было так искажено, что его не узнал родной отец.

Связан с насильственной смертью и дом, в котором жил ветеран афганской войны — в 2016 году 39-летнюю жительницу дома из ревности зарезал сожитель. Тело он зачем-то уложил в ванну и залил водой.

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#труп #убийство

Комментарии (3)

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Коммунист

12 минут назад
Насмотрятся своего Ютуба, вот и результат.
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цирк

20 минут назад
мороз по коже, как в фильме ужасов, может не надо писать про это зверство, одного зомбоящика достаточно, где на каждом канале разврат и насилие ,,гордиться ,,больше нечем-147 проц
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холмс

24 минуты назад
стивен кинг отдыхает
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