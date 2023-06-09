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Обезноженный труп найден в подвале жилого дома на улице Титова

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#труп
Обезноженный труп найден в подвале жилого дома на улице Титова

Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются.

9 июня в подвале дома №7/5 по улице Титова в Липецке найден расчленённый труп мужчины. По информации GOROD48, у погибшего по бедра отрезаны ноги.

В пресс-службе СУ СК России по Липецкой области подтвердили факт страшной находки. В доме  работают следователи и криминалисты Советского МСО.

— В данный момент проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, — рассказали в следкоме.

«В квартире на первом этаже регулярно и на протяжении нескольких лет устраивались пьяные дебоши. Примечательно и то, что в подвал можно попасть из квартиры через люк», —  сообщили GOROD48 жильцы дома.
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#труп

Комментарии (3)

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48

12 минут назад
Надо шаурму в районе проверить.
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Это

19 минут назад
Поработали ,как правильно их называют-плантаторы.
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Ежик

26 минут назад
Может титова 7/5?
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