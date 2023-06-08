На вокзале в Ельце задержали иностранца — теперь его выдворят за пределы России

Также мужчина оштрафован на 2000 рублей.

Елецкий городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении по части 1.1 статьи 18.8. КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» в отношении гражданина Узбекистана.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина находился на перроне железнодорожного вокзала «Елец» без документов, подтверждающих его законное пребывание на территории России, при этом каких-либо попыток легализовать свое положение он не предпринимал, не имеет работы, собственного жилья либо иного имущества, определенного места жительства, близких родственников.



Гражданин Узбекистана был признан виновным в нарушении режима пребывания в России, ему назначен штраф в 2000 рублей с принудительным выдворением за пределы России.