Общество

сегодня, 09:51

На вокзале в Ельце задержали иностранца — теперь его выдворят за пределы России

4 499
#миграция #иностранцы
1
На вокзале в Ельце задержали иностранца — теперь его выдворят за пределы России

Также мужчина оштрафован на 2000 рублей.

Елецкий городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении по части 1.1 статьи 18.8. КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» в отношении гражданина Узбекистана.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина находился на перроне железнодорожного вокзала «Елец» без документов, подтверждающих его законное пребывание на территории России, при этом каких-либо попыток легализовать свое положение он не предпринимал, не имеет работы, собственного жилья либо иного имущества, определенного места жительства, близких родственников.

Гражданин Узбекистана был признан виновным в нарушении режима пребывания в России, ему назначен штраф в 2000 рублей с принудительным выдворением за пределы России.
4 499
#миграция #иностранцы
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Правда

32 минуты назад
В Липецке и пригороде этого брата полно.Участковому дадут на лапу и он уже легализован.
ответить

Игорь

37 минут назад
Вангую полицейским пусть они в день оплаты жкх зайдут в Сбербанк они там много найдут иностранных граждан
ответить

неоднозначник

45 минут назад
как человек за короткое время находясь на перроне может легализовать свое положение,найти работу и жилье ? миллионы граждан рф не имеют собственной крыши над головой и оплачиваемой работы годами.
ответить

ЮВП

53 минуты назад
Искал одинокую с квартирой, а полицаи помешали женится.
ответить
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Бизнес

Еще в рубрике

На Центральном пляже и на Тракторном по-прежнему нельзя купаться
#пляж #река
1
На Центральном пляже и на Тракторном по-прежнему нельзя купаться

33 минуты назад

Общество
Одиннадцатиклассники сдают самый популярный предмет по выбору
#ЕГЭ #ГИА #школа
3
Одиннадцатиклассники сдают самый популярный предмет по выбору

сегодня, 09:35

Общество
Сегодня в Липецке: музыкальный сезон всё и что липчан больше всего бесит в их руководителях
#Сегодня в Липецке
9
Сегодня в Липецке: музыкальный сезон всё и что липчан больше всего бесит в их руководителях

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: ночная стрельба, несчастный случай на заводе и строительство аквапарка
#вечЁрка #стрельба #несчастный случай
4
Липецкая вечЁрка: ночная стрельба, несчастный случай на заводе и строительство аквапарка

вчера, 20:23

Общество
В районе Левобережья отключат холодную воду
#отключения
1
В районе Левобережья отключат холодную воду

вчера, 17:37

Общество
В Быхановом саду возводят аквапарк на тысячу посетителей
#аквапарк #строительство
42
В Быхановом саду возводят аквапарк на тысячу посетителей

вчера, 16:48

Общество