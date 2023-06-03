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Нарушенное непогодой электроснабжение в Липецкой области восстанавливают 17 бригад

975
#Электроснабжение #авария #непогода #устранение аварий
Нарушенное непогодой электроснабжение в Липецкой области восстанавливают 17 бригад

Сообщить о проблемах с электричеством можно по специальному телефону.

3 июня в регионе прошли сильные ливни с грозами, градом и сильным ветром. Это стало причиной локальных нарушений электроснабжения в Липецке и ряде муниципалитетов, сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области.

Над устранением аварий работают 17 бригад: 57 специалистов и 22 единицы спецтехники.

В правительстве обещают, что работать они будут чуть ли не круглые сутки вплоть до ликвидации последних неполадок.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по бесплатному круглосуточному телефону: 8-800-220-0-220.

975
#Электроснабжение #авария #непогода #устранение аварий

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