Нарушенное непогодой электроснабжение в Липецкой области восстанавливают 17 бригад

Сообщить о проблемах с электричеством можно по специальному телефону.

3 июня в регионе прошли сильные ливни с грозами, градом и сильным ветром. Это стало причиной локальных нарушений электроснабжения в Липецке и ряде муниципалитетов, сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области.

Над устранением аварий работают 17 бригад: 57 специалистов и 22 единицы спецтехники.

В правительстве обещают, что работать они будут чуть ли не круглые сутки вплоть до ликвидации последних неполадок.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по бесплатному круглосуточному телефону: 8-800-220-0-220.