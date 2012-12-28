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сегодня, 12:06
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Песок на пляже ЛТЗ не соответствует санитарным нормам

Врачи рекомендуют купаться на других пляжах Липецка.

Несмотря на то, что на улице не так уж и жарко, санитарные врачи регулярно проверяют качество воды на пляжах Липецка.

Вода в реке Воронеж на всех городских пляжах соответствует нормам. Однако песок на пляже ЛТЗ им не соответствует. Сотрудники регионального Роспотребнадзора не рекомендуют пользоваться этим пляжем. 

«При выявлении несоответствия качества воды гигиеническим нормативам хозяйствующие субъекты, осуществляющие водопользование, должны разработать и провести санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия. В соответствии с законодательством в случаях, когда водные объекты представляют опасность для здоровья населения, органы исполнительной власти субъектов, органы местного самоуправления обязаны в соответствии с их полномочиями принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования таких водоемов», — сообщет пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области.
пляжи
пробы воды
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Макака сирапука
47 минут назад
Был там на днях по делам: вонь , все гниёт вокруг, вода страшно даже руки помыть , все испахабили коммерсанты близлежащие, печально это все , печально... ( А какое классное место было лет 10 назад) И как всегда нет виноватых в этом кумовском пристанище...
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50 минут назад
Ещё не везде и не во всех местах всплыли донные отложения.
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О как
53 минуты назад
Эка невидаль. На всех липецких пляжах таблички ежегодно красуются , могëм)
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