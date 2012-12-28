Песок на пляже ЛТЗ не соответствует санитарным нормам

Врачи рекомендуют купаться на других пляжах Липецка.

Несмотря на то, что на улице не так уж и жарко, санитарные врачи регулярно проверяют качество воды на пляжах Липецка.Вода в реке Воронеж на всех городских пляжах соответствует нормам. Однако песок на пляже ЛТЗ им не соответствует. Сотрудники регионального Роспотребнадзора не рекомендуют пользоваться этим пляжем.«При выявлении несоответствия качества воды гигиеническим нормативам хозяйствующие субъекты, осуществляющие водопользование, должны разработать и провести санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия. В соответствии с законодательством в случаях, когда водные объекты представляют опасность для здоровья населения, органы исполнительной власти субъектов, органы местного самоуправления обязаны в соответствии с их полномочиями принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования таких водоемов», — сообщет пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области.