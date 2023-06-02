Сегодня в Липецке: певица в Доме мастера, купаться только на Соколе и липчане разлюбили огороды

Рассказываем все самое главное про первую пятницу лета.

Теплеет

Температура в Липецке сегодня поднимется до 25-27 градусов. Осадков не обещают, поэтому первый летний дождик задерживается.







Отключения воды

Из-за ремонтных работ на сетях с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улиц Авиационной, 36, 38; Московской, 33; Пестеля, 34, 36, 36а, 38, 38/3, 38/4, 38/5; а также частного сектора улиц Авиационной, Бескрайней, Пестеля, Салтыкова-Щедрина, Макаренко и Рылеева.







Отключения света

С 9:00 до 17:00 без электричества оставят улицы Кузьминскую; Молодёжную, 1; Северный Рудник, 11б, 12, 30, 3а, 3б, 6/3, 9. А ещё посёлок Северный Рудник, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 26; переулок Данковский; проезды Поперечный, 1, 3, 7а, 9, 11, 13а, 13б, 13д, 15 и Универсальный, 2, 10.







На час меньше с 9:00 до 16:00 проведут в потёмках жители улиц Асфальтной; Байкальской, 29; Владивостокской: Владимирской, 44; Звёздной, 5, 6, 6/2, 7, 8, 8/2, 8а; Краснодарской; Майской, 18, 21; Морской, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124; Пензенской; Пришкольной; Речной, 20; Санаторной, 5, 19а, 20; Таёжной, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1; Тепличной, 24а; Уступной, 2, 26; Филипченко, 13, 15, 16; Южной.

Пробки

Провести лето в пробке вовсе не так интересно. Между тем, в пятницу заторов по традиции больше всего с утра и во второй половине дня, когда горожане массово ринутся перевозить семьи за город. К примеру, сегодня в 5:30 на электронной карте уже появился первый участок, помеченный красным – на пересечении улиц Московской и Товарной, а проспект Победы с утра утыкан жёлтыми участками в обоих направлениях. В этой ситуации спасёт только её Величество информация, а почерпнуть её можно из «Яндекс-пробок» и аналогичных приложений. Попробуйте с их помощью построить оптимальный маршрут, чтобы доехать быстрее и не плодить в городе пробки со своим участием.

Поёт заслуженная артистка и её ученики (12+)

Концерт пройдёт в необычном месте. В 17:00 в Доме мастера (ул. Ленина,2) выступит заслуженная артистка России Зинаида Карандакова и её ученики.







Это одно из заключительных мероприятий IV Межрегионального фестиваля «Музей для друзей», который в этом году посвящён 320-летию Липецка. Сегодня в исполнении певицы прозвучат песни А. Власова «Фонтану Бахчисарайского дворца», Д. Вольфа «Ирис», А. Варламова «Горные вершины», песенка Пепиты из оперетты И.Дунаевского «Цирк зажигает огни», русские народные и неаполитанские песни.

«Пусть всегда будет солнце» (0+)

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) продолжают праздновать Международный День защиты детей.

По этому поводу продолжается конкурс рисунков на асфальте. Фото своих рисунков можно присылать на электронную почту surikova@lib48.ru.







А сегодня весь день с 9:00 и до 19:00 юные читатели смогут принять участие в веселых играх, конкурсах и викторинах. Всё это проходит в рамках программы летнего чтения «Читающий бульвар: 90 дней с книгой».

«День наблюдения за птицами» (6+)

А в липецком зоопарке в 9:00 практическое занятие с юннатами «День наблюдения за водоплавающими птицами». Ребята познакомятся с водоплавающими птицами: утками, гусями, лебедями. Юные любители природы понаблюдают за поведением птиц в пруду зоопарка, подметят разницу в повадках у самок и самцов. Посетителям расскажут об утках-мандаринках, которые строят свои гнёзда наверху деревьев, а не на земле, как все остальные утки. Юннаты ответят на вопросы викторины, отгадают загадки.







Вместе со специалистами зверинца птиц можно будет покормить.

Купаться только на Соколе

Официально пляжный сезон в Липецке стартовал вчера, но сегодня в пятницу многим липчанам удобно провести первый летний заплыв-2023. Вот только к приему отдыхающих пока официально допущен только один Сокольский пляж. Микробиологические показатели воды Центрального пляжа и ЛТЗ на сегодняшний день не соответствуют санитарным нормам. Специалисты следят за состоянием воды и как только она придёт в норму, дадут «зеленый свет».







В этом сезоне на территории города Липецка будут работать Центральный пляж, пляжи в районах Сокола, ЛТЗ и зона отдыха у воды на Набережной. К открытию купального сезона здесь отремонтировали скамейки, урны, кабинки для переодевания, запустили питьевые фонтанчики, убрали водную акваторию и вывезли мусор.

Запланирован ввод в эксплуатацию пляжа НЛМК, который закрыли в 2022 году на реконструкцию. Но здесь тоже всё будет зависеть от результатов лабораторных исследований.

В пришкольных лагерях отдохнут 9 тысяч юных липчан

В Липецке будут работать 62 пришкольных и 9 спортивных лагерей. Все они уже распахнули свои двери. В них отдохнут около 9 тысяч учеников. Школьников ждут интеллектуальные игры, спортивные мероприятия, просмотр фильмов и спектаклей, концерты.







Также планируется, что чуть более тысячи учеников будут отдыхать в девяти спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе спортшкол №1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 и детско-юношеского центра «Спортивный». Кроме того, около 700 человек отдохнут в загородном лагере «Солнечный», где запланировано четыре смены.

Выбери лучших спортсменов

В Липецке стартовал приём заявок на размещение на доску почета «Спортивная Слава города Липецка».

Фотографии наиболее достойных вывесят перед стадионом «Металлург» на улице Первомайской,59, они в течение года будут приветствовать идущих на футбол. Вы тоже можете выдвинуть своего кандидата. Для этого нужно до 20 июня отправить заявку в электронном виде на адрес orgsports48@mail.ru или принести ей лично в городской департамент физкультуры и спорта (ул. Невского, 6, каб.203). В заявке необходимо указать ФИО кандидата, его достижения в спортивной карьере и вклад в развитие спорта в городе Липецке.







55 % жителей ЦФО не любят заниматься садом и огородом

Уже в пятницу многие поедут за город. Но не для всех время, проведённое на природе, особенно не на шашлыках, а на сельскохозяйственных работах, является любимым.

По опросу «Авито». 55 % жителей ЦФО не любят заниматься садом и огородом. Правда, 35 % 35% готовы помочь близким, если их попросят, но 9 % заявили, что не возьмут в руки садовую лопату ни при каких обстоятельствах. Чаще по стране такой ответ давали мужчины - 50% и молодежь в возрасте 18-24 года - 57%. Женщины больше склонны проводить время в саду или огороде, а также ухаживать за цветами растениями - 56%.







Чтобы избавить себя от хлопот по саду и огороду, дачники все чаще обращаются за помощью к специалистам, которым можно перепоручить часть трудоемких задач. В число популярных запросов вошли, например: озеленение участка, обустройство скважин и колодцев, земляные работы, вывоз мусора и т.д. На «Авито» весной этого года спрос на услуги в России вырос на 35%

Дорогие липчане! Первые летние выходные не за горами, а сегодня первая летняя пятница – ух, оторвёмся! Советуем только от избытка радостных чувств всё же оставаться читателями GOROD48, а переходить в персонажи хроники происшествий. Чаще заходите на любимый сайт, интересуйтесь новостями и ничего не упускайте из виду. Мы ждём вас 24/7 снова и снова.