сегодня, 20:23
Липецкая вечЁрка: а что там с самолетом, мягкий приговор по делу о коррупции и открытие пляжного сезона
Сегодня, 31 мая, над Липецком по-прежнему летает самолет, бывший начальник областного управления дорог и транспорта Владимир Малахов выслушал приговор, и управление главного смотрителя разрешило купаться на Сокольском пляже.
— Главное, надо протестировать курсо-глиссадную систему, которая позволяет заходить самолетам на посадку в автоматическом режиме вплоть до касания полосы шасси. Продолжается тестирование радиотехнических средств. Я думаю, на этой неделе полеты закончатся, — рассказал штурман-исследователь, Герой России Владимир Богодухов.
Фото: пресс-служба правительства Липецкой области
Ближе к вечеру пресс-служба правительства региона опубликовало фото новой посадочной полосы с поясненями:
«Вот что видят пилоты, подлетая к аэропорту Липецк ночью. Именно так выглядит взлётно-посадочная полоса в тёмное время суток. Сигнальные огни обозначают её начало и границы. После удлинения полосы часть оборудования перенесли, изменились его координаты и показатели». Директор аэропорта Юрий Сушков заверил, что в ближайшие дни тестирование закончится.
— Летает и летает, ничего страшного. Вчера вечером вообще низко несколько раз пролетел. Можно было «водителя» разглядеть! Гражданские пусть себе летают, — написал Ну, Ну.
— Чего летать впустую. Пассажиров бы брал на экскурсии над городом, — предложил еще один комментатор.
— Пусть летает с ним спокойнее, — считает Вера.
Бывшего начальника областного управления дорог и транспорта Владимира Малахова сегодня днем суд оштрафовал на 80 тысяч рублей.
Поданным следствия, Валентин Малахов содействовал строительной компании «Руслан-1» в получении контракта на дорожные ремонты стоимостью более 300 миллионов рублей. В ходе процесса областное управление дорог и транспорта заявило гражданский иск к своему бывшему начальнику на 33,5 млн рублей. Прокуратура просила в качестве наказания экс-чиновнику три года лишения свободы. Однако судья Наталья Демьяновская признала подсудимого виновным в предъявленном ему обвинении, но лишь по части первой, а не третьей 285-й статьи УК. И чиновник получил небольшой штраф.
По этому же делу проходил и начальник Владимира Малахова — экс-вице-губернатор Илья Тузов. По версии следствия именно он предложил своему подчиненному оказать содействие фирме «Руслан-1». Уголовное дело, объявленного в международный розыск Ильи Тузова, выделено в отдельное производство.
Чуть позже объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области прокомментировала неожиданно мягкий приговор Владимиру Малахову.
— Суд изменил квалификацию уголовного дела на часть первую статьи 285 УК РФ, исключив такой квалифицирующий признак как наступление тяжких последствий. По делу Валентина Малахова сумма доказанного судом материального ущерба составила 26 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе.
Прокуратура области взяла тайм-аут, чтобы изучить приговори принять решение о его возможном обжаловании.
— Так кто же всё-таки оплатит убытки госбюджета? За чей счёт банкет? — задал, похоже, риторический вопрос Лыткин.
Депутат облсовета Александр Ушаков пожаловался в полицию на коллегу Бориса Богатикова, который на апрельской сессии имел неосторожность покритиковать Ушакова используя, как уверяет последний, нецензурную лексику. Полиция месяц проводила проверку и в результате решила перенаправить дело в следственный комитет.
Завтра первый день лета. В Липецке для купания открыт только Сокольский пляж. Анализ проб воды из реки возле Сокола соответствуют нормам. На Центральном и пляже ЛТЗ — не соответствуют. Возможно, эти пляжи откроют после того, как в первой декаде июня возьмут новые пробы. Новолипецкий пляж мэрия собирается открыть в середине июля, когда закончится его реконструкция.
На завтра синоптики обещают до +24 градусов. Между тем, еще совсем недавно — в первый день лета 2007 года в Липецке было очень жарко — 33 градуса. А в 1916 году горожане даже и не думали о купальном сезоне, на улице был один градус мороза.
Электорат