Общество

сегодня, 14:14

«По делу Валентина Малахова материальный ущерб составил 26 миллионов рублей»

12 1189
#Валентин Малахов #«Руслан-1» #коррупция
3
«По делу Валентина Малахова материальный ущерб составил 26 миллионов рублей»

В объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области прокомментировали неожиданно мягкий приговор, вынесенный экс-начальнику областного управления дорог и транспорта по коррупционному преступлению.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня в Советском районном суде Липецка бывшего начальника регионального управления дорог и транспорта Валентина Малахова приговорили к 80 тысячам рублей штрафа по ч. 1 ст. 285 УК РФ («использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»).

Напомним, что Следственный комитет изначально обвинял Валентина Малахова по более суровой третьей части этой статьи Уголовного кодекса. Гособвинение настаивало на том, что в 2019-2020 годах по указанию подсудимого были созданы преимущественные условия для заключения госконтракта на ремонт дорог с ООО ТК «Руслан-1», что повлекло нарушение прав и законных интересов других участников торгов, предложивших меньшую цену контракта. По данным гособвинения, действиями Малахова бюджету области был причинен ущерб на сумму 33,5 миллиона рублей.

— Суд изменил квалификацию уголовного дела на часть первую статьи 285 УК РФ, исключив такой квалифицирующий признак как наступление тяжких последствий. По делу Валентина Малахова сумма доказанного судом материального ущерба составила 26 миллионов рублей, — сообщили GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

— В суде прозвучала лишь вводная и резолютивная часть приговора. Мы изучим весь его текст и материалы уголовного дела, а потом решим, обжаловать ли его в апелляционном порядке по причине мягкости назначенного осужденному наказания по такому резонансному уголовному делу, — прокомментировал GOROD48 возможность обжалования приговора и.о. руководителя пресс-службы прокуратуры области Антон Ягодзинский.
12 1189
#Валентин Малахов #«Руслан-1» #коррупция
3

Комментарии (12)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Садовод

5 минут назад
А кто тут к примеру на должность начальника регионального управления дорог и транспорта? Никого? Так я первый! У меня даже 80000 найдутся
ответить

Неравнодушный

12 минут назад
Ктоб сомневался... Из казны ещё покройте штраф и "золотой парашют" За хлопоты!
ответить

Михаил

24 минуты назад
Странно что ему премию не выписали.Я бы не удивился.Липецкая область это коррупционный гадюшник.Пройдите по пр.Мира,тут плитку меняли года три назад и что с ней стало?
ответить

Садоводы Дачный-5

24 минуты назад
А сколько человек умерло? После того, как этот нелюдь отобрал садовые участки у беззащитных пенсионеров. Небесная кара настигнет.
ответить

липецк

43 минуты назад
33 много 26 мало красава как в неуловимых мстителях у аптекаря
ответить

Лихо

48 минут назад
25 миллионов 920 тысяч прибыли.
ответить

И ушёл в закат !

50 минут назад
Александр, честь моя , моя лишь честь.
ответить

Ах...

53 минуты назад
Можно было и премию выписать
ответить

?

55 минут назад
И где они эти 26 млн?
ответить

Правда

59 минут назад
Своих не бросаем.
ответить
Еще комментарии
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
60
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

«Пробили дырку, вода прибывает неделю»
#ЖКХ
2
«Пробили дырку, вода прибывает неделю»

сегодня, 14:33

Общество
Снежка, Маша, Аленка и Варя обошлись в 50 000 рублей
#авторские права #контрафакт
2
Снежка, Маша, Аленка и Варя обошлись в 50 000 рублей

сегодня, 13:03

Общество
Бал детсадовцев прошел в Быхановом саду
#выпускной. детский сад
4
Бал детсадовцев прошел в Быхановом саду

сегодня, 12:47

Общество
Садоводческое товарищество оштрафовали на 100 000 рублей за отсутствие света
#ЖКХ
2
Садоводческое товарищество оштрафовали на 100 000 рублей за отсутствие света

сегодня, 12:37

Общество
В рамках капремонта в Липецкой области обновят фасады 53 домов
В рамках капремонта в Липецкой области обновят фасады 53 домов

сегодня, 12:21

Общество
Бывшего начальника областного управления дорог оштрафовали на 80 тысяч рублей
#Валентин Малахов #«Руслан-1» #Илья Тузов
13
Бывшего начальника областного управления дорог оштрафовали на 80 тысяч рублей

сегодня, 11:38

Общество