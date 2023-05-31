сегодня, 14:14
«По делу Валентина Малахова материальный ущерб составил 26 миллионов рублей»
В объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области прокомментировали неожиданно мягкий приговор, вынесенный экс-начальнику областного управления дорог и транспорта по коррупционному преступлению.
Напомним, что Следственный комитет изначально обвинял Валентина Малахова по более суровой третьей части этой статьи Уголовного кодекса. Гособвинение настаивало на том, что в 2019-2020 годах по указанию подсудимого были созданы преимущественные условия для заключения госконтракта на ремонт дорог с ООО ТК «Руслан-1», что повлекло нарушение прав и законных интересов других участников торгов, предложивших меньшую цену контракта. По данным гособвинения, действиями Малахова бюджету области был причинен ущерб на сумму 33,5 миллиона рублей.
— Суд изменил квалификацию уголовного дела на часть первую статьи 285 УК РФ, исключив такой квалифицирующий признак как наступление тяжких последствий. По делу Валентина Малахова сумма доказанного судом материального ущерба составила 26 миллионов рублей, — сообщили GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
— В суде прозвучала лишь вводная и резолютивная часть приговора. Мы изучим весь его текст и материалы уголовного дела, а потом решим, обжаловать ли его в апелляционном порядке по причине мягкости назначенного осужденному наказания по такому резонансному уголовному делу, — прокомментировал GOROD48 возможность обжалования приговора и.о. руководителя пресс-службы прокуратуры области Антон Ягодзинский.
Садовод
Неравнодушный
Михаил
Садоводы Дачный-5
липецк
Лихо
И ушёл в закат !
Ах...
?
Правда