Общество

39 минут назад

Полеты АН-26 над Липецком продолжатся в течение недели

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#самолет #полеты
Полеты АН-26 над Липецком продолжатся в течение недели

При этом режим временного ограничения полетов в другие города остается.

Тестовые полеты гражданского АН-26 над Липецком продолжатся в течение недели. Об этом рассказал директор Липецкого аэропорта Юрий Сушков.

— В Липецком аэропорту удлинили взлетно-посадочную полосу на 150 метров. Перед вводом в эксплуатацию ее тестируют. С этим и связаны плановые облеты, которые проводит гражданский самолет АН-26 над городом. Проверки согласованы с министерством обороны РФ и Росавиацией. При этом режим временного ограничения полётов воздушных судов в другие города, введенный Росавиацией, действует, как и раньше, — сообщил Юрий Сушков.

Напомним, сегодня первый полет АН-26, продолжавшийся около двух часов, вызвал беспокойство горожан.
716
#самолет #полеты

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