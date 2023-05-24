Общество
39 минут назад
Полеты АН-26 над Липецком продолжатся в течение недели
При этом режим временного ограничения полетов в другие города остается.
Тестовые полеты гражданского АН-26 над Липецком продолжатся в течение недели. Об этом рассказал директор Липецкого аэропорта Юрий Сушков.
— В Липецком аэропорту удлинили взлетно-посадочную полосу на 150 метров. Перед вводом в эксплуатацию ее тестируют. С этим и связаны плановые облеты, которые проводит гражданский самолет АН-26 над городом. Проверки согласованы с министерством обороны РФ и Росавиацией. При этом режим временного ограничения полётов воздушных судов в другие города, введенный Росавиацией, действует, как и раньше, — сообщил Юрий Сушков.
Напомним, сегодня первый полет АН-26, продолжавшийся около двух часов, вызвал беспокойство горожан.
— В Липецком аэропорту удлинили взлетно-посадочную полосу на 150 метров. Перед вводом в эксплуатацию ее тестируют. С этим и связаны плановые облеты, которые проводит гражданский самолет АН-26 над городом. Проверки согласованы с министерством обороны РФ и Росавиацией. При этом режим временного ограничения полётов воздушных судов в другие города, введенный Росавиацией, действует, как и раньше, — сообщил Юрий Сушков.
Напомним, сегодня первый полет АН-26, продолжавшийся около двух часов, вызвал беспокойство горожан.