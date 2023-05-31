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39 минут назад

«Я думаю, на этой неделе полеты закончатся»

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#аэропорт
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«Я думаю, на этой неделе полеты закончатся»

По мнению летчика Владимира Богодухова, полеты АН-26 над Липецком затянулись из-за объема тестирования оборудования гражданского аэропорта.

Уже больше недели над Липецком ежедневно кружит самолет АН-26. Его полеты, директор липецкого аэропорта Юрий Сушков объяснял тестированием оборудования взлетно-посадочной полосы аэропорта, после ее удлинения на 150 метров. Предполагалось, что полеты закончатся к воскресенью, однако уже вторник, а АН-26 по-прежнему наматывает круги над городом.

За комментарием мы обратились к штурману-исследователю, Герою России Владимиру Богодухову.

- Взлетно-посадочная полоса увеличилась,  изменился ее центр, произошли другие изменения, которые надо внести в оборудование на земле. Главное, надо протестировать курсо-глиссадную систему, которая позволяет заходить самолетам на посадку в автоматическом режиме вплоть до касания полосы шасси. Продолжается тестирование радиотехнических средств. Я думаю, на этой неделе полеты закончатся, - рассказал GOROD48 Владимир Богодухов.
2 898
#аэропорт
2

Комментарии (2)

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Animal planet.

18 минут назад
Иииии......????, В Америку!
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Иииии......????

27 минут назад
Куда полетим?
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