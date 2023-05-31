39 минут назад
«Я думаю, на этой неделе полеты закончатся»
По мнению летчика Владимира Богодухова, полеты АН-26 над Липецком затянулись из-за объема тестирования оборудования гражданского аэропорта.
За комментарием мы обратились к штурману-исследователю, Герою России Владимиру Богодухову.
- Взлетно-посадочная полоса увеличилась, изменился ее центр, произошли другие изменения, которые надо внести в оборудование на земле. Главное, надо протестировать курсо-глиссадную систему, которая позволяет заходить самолетам на посадку в автоматическом режиме вплоть до касания полосы шасси. Продолжается тестирование радиотехнических средств. Я думаю, на этой неделе полеты закончатся, - рассказал GOROD48 Владимир Богодухов.
Animal planet.
Иииии......????