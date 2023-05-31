Общество
сегодня, 09:40
Слова депутата Липецкого облсовета изучат в следственном комитете
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Заявление депутата Александра Ушакова о матрившемся в публичном месте коллеге полиция передала в СК.
Депутат-коммунист Александр Ушаков получил ответ из полиции за подписью начальника УМВД по Липецкой области Олега Латунова на на свое заявление о возможном правонарушении со стороны коллеги — единоросса Бориса Богатикова. Как следует из ответа, материалы проверки по заявлению переданы в следственный отдел по Советскому округу СУ СК России по Липецкой области «для принятия решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».
Напомним, Александр Ушаков просил правоохранительные органы проверить поведение депутата Бориса Богатикова на апрельской сессии облсовета. Тогда депутат Валентина Хромовская раскритиковала Александра Ушакова за видеоролик, который тот записал сидя в ванной на стиральной машине: в доме депутата засорилась канализация. На видео попал переполненный унитаз, и Хромовская заявила, что такие кадры недостойны депутата областного Совета. К ней присоединился Борис Богатиков, но в своей реплике с места он, по мнению Ушакова, использовал нецензурные выражения.
Александр Ушаков усмотрел словах коллеги признаки административного правонарушения, квалифицируемые по статьям КоАП РФ «Оскорбление» и «Мелкое хулиганство».
Стоит добавить, что после того, как Александр Ушаков обратился в полицию, Борис Богатиков извинился.
Это, кстати, не первая жалоба Ушакова, которую полиция перенаправляет в региональный следком. СК рассматривает заявление коммуниста с требованием призвать к ответственности за клевету депутата Юрия Логинова, который заявил о, на его взгляд, неподобающем поведении Александра Ушакова на битве комиков в одном из липецких ресторанов.
Напомним, Александр Ушаков просил правоохранительные органы проверить поведение депутата Бориса Богатикова на апрельской сессии облсовета. Тогда депутат Валентина Хромовская раскритиковала Александра Ушакова за видеоролик, который тот записал сидя в ванной на стиральной машине: в доме депутата засорилась канализация. На видео попал переполненный унитаз, и Хромовская заявила, что такие кадры недостойны депутата областного Совета. К ней присоединился Борис Богатиков, но в своей реплике с места он, по мнению Ушакова, использовал нецензурные выражения.
Александр Ушаков усмотрел словах коллеги признаки административного правонарушения, квалифицируемые по статьям КоАП РФ «Оскорбление» и «Мелкое хулиганство».
Стоит добавить, что после того, как Александр Ушаков обратился в полицию, Борис Богатиков извинился.
Это, кстати, не первая жалоба Ушакова, которую полиция перенаправляет в региональный следком. СК рассматривает заявление коммуниста с требованием призвать к ответственности за клевету депутата Юрия Логинова, который заявил о, на его взгляд, неподобающем поведении Александра Ушакова на битве комиков в одном из липецких ресторанов.
5 1102
Коммунист
неоднозначник
Игорь
Гость.
Мышиная возня