В Липецкой области прекратятся дожди

1 и 2 июня атмосферное давление в Липецкой области будет расти, погода прогнозируется преимущественно без осадков. 3 июня с приближением к территории региона атмосферного раздела с запада небольшие дожди ожидаются днем. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-18 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июня в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +5 до +10 градусов, днем температура воздуха составит от +20 до +25 градусов.



В Липецке малооблачно, без осадков. Ночью на улице от +6 до +8 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.



День 1 июня стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1916 году – 1 градус мороза.



