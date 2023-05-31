16 минут назад
В Липецкой области прекратятся дожди
1 и 2 июня атмосферное давление в Липецкой области будет расти, погода прогнозируется преимущественно без осадков. 3 июня с приближением к территории региона атмосферного раздела с запада небольшие дожди ожидаются днем. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-18 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке малооблачно, без осадков. Ночью на улице от +6 до +8 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.
День 1 июня стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1916 году – 1 градус мороза.