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15 минут назад
Визовый центр генконсульства ФРГ закроют в Петербурге 1 июня
Ранее из Санкт-Петербурга были высланы трое сотрудников дипмиссии. Это стало ответом на недружественные действия Германии.
Берлин принял решение отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генеральных консульств России в Германии, - передает РИА Новости.
Только одно из пяти российских генконсульств продолжит работу в ФРГ, заявил спикер Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер.
"К работе допущены одно консульство и посольство России в Берлине", — сказал он.
По его словам, эта мера стала ответом на требование Москвы сократить численность сотрудников немецкой дипмиссии до 350 человек. Дипломатам дадут время до конца года, чтобы свернуть деятельность.
Соответственно, Германия закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге. Открытыми останутся только консульства в Москве и Санкт-Петербурге.
Российский МИД выступит с заявлением по этому поводу, - сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Только одно из пяти российских генконсульств продолжит работу в ФРГ, заявил спикер Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер.
"К работе допущены одно консульство и посольство России в Берлине", — сказал он.
По его словам, эта мера стала ответом на требование Москвы сократить численность сотрудников немецкой дипмиссии до 350 человек. Дипломатам дадут время до конца года, чтобы свернуть деятельность.
Соответственно, Германия закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге. Открытыми останутся только консульства в Москве и Санкт-Петербурге.
Российский МИД выступит с заявлением по этому поводу, - сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.