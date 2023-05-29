«Ураган на татами»: Иван Агафонов в чемпионате ЦФО побеждал досрочно

Чемпионат ЦФО по дзюдо среди взрослых в Рязани принёс спортсменам Липецкой области 3 медали, из которых 2 «золотые».

В весовой категории до 73 кг оправдал статус фаворита Иван Агафонов из елецкого «Локомотива». На рязанском татами он выиграл пять схваток, причём три только одна из них продолжилась полные 4 минуты. В остальных встречах Иван досрочно разбирался со своими соперниками, а в финале с Ренатом Кардановым из Воронежа сумел победить за полторы минуты, применив приём, который судьи оценили высшей оценкой «иппон» (чистая победа).

Более тернистым получился путь к вершине пьедестала у Анджелы Алексанян из СШ №8 «Юность» в самоё лёгкой женской весовой категории до 48 кг. На старт вышли всего семеро участниц, их разбили на две отборочные группы: Анджела одержала две победы над соперницами из Твери и Смоленска, но уступила Полине Россохиной из Москвы. В полуфинал выходили по две сильнейшие дзюдоистки из подгрупп, Алексанян со 2-го места смогла победить сильнейшую во второй группе Викторию Корнюш из Брянска, а в финале вновь встретилась с Россохиной.

Выводы из прошлого поражения ученица Вячеслава Лупоносова сделала правильные: на этот раз она контролировала схватку и добилась уверенной победы, принесшей «золото».



Анджела Алексанян



В весовой категории до 90 кг 3-е место занял Руслан Моисеев из елецкого «Спартака». Он начал с двух побед, но в полуфинале уступил хозяину татами Даниялу Магомедову из Рязани.

Зато в схватке за «бронзовую» медаль Моисеев за 1 минуту и 51 секунд опрокинул на «ипон» Николая Зиновьева из Курска. Магомедов в свою очередь в финале проиграл Маъруфжону Бобоеву, представлявшему Москву.

Ельчанин, а также оба наших победителя завоевали путёвки в финальную часть чемпионата России по дзюдо, которая пройдёт в Кемерово в сентябре этого года.