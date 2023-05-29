сегодня, 10:05
При пожаре в Добром погиб 66-летний мужчина
Горел дом на на улице Луговая.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, при пожаре погиб 66-летний мужчина.
Огнём были повреждены внутренняя отделка и имущество в доме на площади пять квадратных метров.
28 мая в 09:48 в селе Поддубровка Усманского района на улице Школьная сгорели две надворные постройки.
27 мая в 11:02 в Липецке на улице Звездной,14/2 горела квартира в многоквартирном жилом доме. Огнём были повреждены вещи на площади один квадратный метр.
В тот же день в деревне Плещеево Хлевенского района горела деревянная надворная постройка на улице Университетской. Огнём были уничтожены сгораемые конструкции по всей площади.