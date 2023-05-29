При пожаре в Добром погиб 66-летний мужчина

Горел дом на на улице Луговая.

27 мая в 11:02 в Липецке на улице Звездной,14/2 горела квартира в многоквартирном жилом доме. Огнём были повреждены вещи на площади один квадратный метр.

28 мая в 21:42 в селе Доброе на улице Луговая загорелся жилой кирпичный дом площадью 48 квадратных метров.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, при пожаре погиб 66-летний мужчина.Огнём были повреждены внутренняя отделка и имущество в доме на площади пять квадратных метров.28 мая в 09:48 в селе Поддубровка Усманского района на улице Школьная сгорели две надворные постройки.

В тот же день в деревне Плещеево Хлевенского района горела деревянная надворная постройка на улице Университетской. Огнём были уничтожены сгораемые конструкции по всей площади.