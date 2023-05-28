В районах Матырском и Коровино отключат холодную воду

29 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах города, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 по улице Смургиса, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24 по улице Стаханова, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова, а также ЦТП ПАО «Квадра» (улица Смургиса, 7). Подвоз воды будет организован по адресу: улица Смургиса, 7. С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в Матырском – в домах №№ 3/2, 13а, 50, 180 по улице Дубовой, вл. 3, вл. 3/4 по улице Саратовской, №№ 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 по улице Физкультурной. Воду подвезут к дому № 22 по улице Моршанской. С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Коровино – в частном секторе улиц Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой. Машина с водой для питья подъедет по адресу: улица Индустриальная, 141. С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители частного сектора переулка Макаренко – цистерна с водой будет стоять возле дома № 18. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 29 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго». С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 35а, 35/1 по улице Космонавтов, №№ 7, 9, 23, 23а по улице Л. Толстого, №№ 4, 59 по улице Подгоренской в Подгорном, № 9 в переулке Витебском, №№ 15, 44а, 66а, 68а по улице Полетаева, №№ 3, 11, 12, 13 по улице Тюленина. В эти же часы обесточат площадь Театральную, улицу Крайнюю в Подгорном, переулок Данковский.