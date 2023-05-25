Липецкая вечЁрка: родные пенсионера обвиняют врачей, эвакуация 206 малышей и полибинская башня на деньгах

Сегодня, 25 мая, родственники умершего в больнице липчанина просят следственный комитет разобраться в действиях врачей, спасатели рассказали, как эвакуировали 206 детсадовцев, и банк России анонсировал выпуск монеты с башней, которая находится в селе Полибино.