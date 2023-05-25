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48 минут назад

Липецкая вечЁрка: родные пенсионера обвиняют врачей, эвакуация 206 малышей и полибинская башня на деньгах

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#вечЁрка #погибший #эвакуация #монета
Липецкая вечЁрка: родные пенсионера обвиняют врачей, эвакуация 206 малышей и полибинская башня на деньгах

Сегодня, 25 мая, родственники умершего в больнице липчанина просят следственный комитет разобраться в действиях врачей, спасатели рассказали, как эвакуировали 206 детсадовцев, и банк России анонсировал выпуск монеты с башней, которая находится в селе Полибино.

Родственники 68-летнего липчанина Сергея Зорина, который умер 19 мая от травмы головы, надеются добиться справедливости в следственном комитете. Они уверены, что их  Сергей умер из-за того, что ему вовремя не оказали помощь.

18 мая Сергей Зорин упал в подъезде и ударился головой о ступеньки. При этом он был пьян, чего родственники не скрывают. По их мнению, именно это обстоятельство, а также нерасторопность медиков стали для пенсионера роковым. Бригада скорой помощи сначала отвезла его в наркодиспансер, а уже потом в БСМП. На следующий день Сергей Зорин умер от черепно-мозговой травмы.

В ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» эту ситуацию не комментируют — главный врач находится в отпуске, а в БСМП пояснили, что пациент доставлен в бессознательном состоянии, а родственники о черепно-мозговой травме врачам не сообщили. Читатели GOROD48 врачей не только ругали, но и защищали.

— Медики выгорают. Руководство жирует и подкидывает всё новые задачи жалкой кучке реально из последних сил работающих медиков. Сократите руководство! Уже даже кадры и бухгалтерия позволяют себе командовать медиками, давать распоряжения! Маразм крепчает! — написал Врач с большим стажем.

— Кошмар, что твориться. У меня мама умерла в марте, приехали не могли вену найти, искололи всю, кардиограмму сделали, не могут понять, что на кардиограмме, а там инфаркт, кислород у них закончился, фельдшер стал ругать водителя, что перед сменой не проверил баллон. Итог — отвезли в 19 микрорайон, и там через час она умерла, потеряно драгоценное время, даже кардиограмму не могут правильно прочитать, — рассказала историю Инна.

— Пока не будет реальной уголовной ответственности за неквалифицированную работу медиков так и будет. Лично у меня из-за непрофессионализма медработников умерло два близких родственника и один товарищ. Наши медики могут пока только плакать о своей жизни, — уверен Липчанин.

Региональный следственный комитет сейчас занят еще одним делом — проверяет инцидент с  падением футбольных ворот на первоклассника в Грязях. У мальчика закрытая черепно-мозговая травма. Несчастный слушай произошел в минувшее воскресение на детской площадке у дома № 15 в районе мотовозо-ремонтного завода.

А накануне спасатели вывели из садика № 8 на проспекте Победы 206 малышей и 15 взрослых. В здании произошло короткое замыкание. К детскому саду прибыли девять пожарных расчетов. Никто не пострадал.

— Вместо девяти пожарных расчетов достаточно было послать одного электрика, — заметил Комдив.

Недалеко от детсада, в котором случилось короткое замыкание, вчера произошла коммунальная авария:  прорвало трубу. Она не выдержала гидравлических испытаний. Утечку оперативно устранили, трубу обещают залатать, но машинам все же пришлось поплавать.

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— Это прорыв, — уверены Передовые технологии.

— Интересно, предусмотрены штрафные санкции, если горячую воду вовремя не дают? Получается как у плохого танцора, всегда что-то мешает. Еще не было такого, чтобы горячую воду дали по графику, — написала Бабушка.

Банк России завтра выпустит в обращение три тысячи памятных серебряных монет номиналом три рубля — «Водонапорная башня (Шуховская), Липецкая область» из серии «Изобретения России».




Эту водонапорную башню архитектор Владимир Шухов построил для  Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде, которая прошла в 1896 году. Позже ее купил и перевез в свое имение в данковском селе Полибино меценат Юрий Нечаев-Мальцев.

Обратите внимание, в субботу, 27 мая, в Липецке пройдет велопарад. Из-за него с 10:00 до 12:00 на непродолжительное время будут перекрыты дороги по улицам Космонавтов, Вермишева, Московской и Гагарина. Заранее подумайте о путях объезда, если планируете быть в тех районах.



День пограничника в Липецке будут отмечать 27 и 28 мая. Вечером в субботу на Центральный пляже возле пограничного столба пройдет митинг-концерт. А утром в воскресенье на площади Героев состоится митинг и начнется традиционное шествие до сквера Пограничников. Имейте в виду, по ходу движения погранцов в магазинах не будут продавать алкоголь.

Сегодня ночью и завтра утром возможен тумане, а завтра днем ожидается дождь. Зато немного потеплеет, днем воздух прогреется до +26 градусов.
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#вечЁрка #погибший #эвакуация #монета

Комментарии (2)

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