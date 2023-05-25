День пограничника в Липецке отметят митингом, концертом и шествием

День пограничника в Липецке начнут отмечать 27 мая, а 28 мая в городе состоятся основные торжества праздника.



Как сообщает мэрия, 27 мая с 18:00 до 21:00 на Центральный пляже возле пограничного столба пройдет митинг-концерт.



28 мая в 09:00 на площади Героев откроется митинг. От площади Героев начнется и традиционное шествие «погранцов». Они пройдут по маршруту: пл. Героев - ул. Зегеля - пл. Плеханова - ул. Зегеля - Петровский спуск - пл. Революции - пер. Литаврина - ул. Первомайская - сквер Пограничников.



Добавим, что по действующему законодательству в местах массового скопления граждан во время публичных мероприятий на территории их проведения и в радиусе 100 метров за два часа до начала и в течение двух часов по окончании мероприятий запрещается розничная продажа алкоголя.

