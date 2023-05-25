Потоп на улице Неделина вызвала утечка воды при гидравлических испытания «Квадры»

Порванную трубу вскоре залатают.

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Вчера на улице Неделина вдруг появилась вода. Ее было столько, что автомобили рассекали ее как катера. Что же случилось?Оказалось, причина потопа — гидравлические испытания сетей «Квадры». В пресс-службе компании сообщили, что воду перекрыли сразу же после того, как произошла утечка. И что подрядная организация «Квадры» скоро залатает порванную напором воды трубу.- При гидравлических испытаниях произошел порыв. В срочном порядке сотрудники «Квадры» локализовали аварийный участник, откачали воду. Специалисты ресурсоснабжающей компании производят ремонтные работы. Данная ситуация находится на контроле у департамента ЖКХ, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.