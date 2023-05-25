Общество

46 минут назад

Потоп на улице Неделина вызвала утечка воды при гидравлических испытания «Квадры»

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#отключение #«Квадра»
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Порванную трубу вскоре залатают.

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Вчера на улице Неделина вдруг появилась вода. Ее было столько, что автомобили рассекали ее как катера. Что же случилось?

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Оказалось, причина потопа — гидравлические испытания сетей «Квадры». В пресс-службе компании сообщили, что воду перекрыли сразу же после того, как произошла утечка. И что подрядная организация «Квадры» скоро залатает порванную напором воды трубу.

- При гидравлических испытаниях произошел порыв. В срочном порядке сотрудники «Квадры» локализовали аварийный участник, откачали воду. Специалисты ресурсоснабжающей компании производят ремонтные работы. Данная ситуация находится на контроле у департамента ЖКХ, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
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#отключение #«Квадра»
1

Комментарии (4)

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Горожанин

15 минут назад
Какие испытания? Что они людям голову дурят? На Неделина вода идёт от ТЭЦ 2. Уже вчера должна быть горячая вода. Они так теперь все порывы будут прикрывать испытаниями.
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Жители

32 минуты назад
Кто будет платить за воду? Текла ну очень ,,,,,,,,, долго.....
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Ахахха

33 минуты назад
Очередной прорыв
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нф

38 минут назад
как всегда
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