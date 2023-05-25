Происшествия
32 минуты назад
206 малышей эвакуированы из детского сада
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Причиной эвакуации стало короткое замыкание.
24 мая в 10:35 из детского сада №8 на проспекте Победы, 90а были эвакуированы 206 детей и 15 человек персонала. Причиной эвакуации, как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, стало короткое замыкание в здании детсада. На вызов к зданию прибыли девять пожарных расчетов.
В сводке МЧС за вчерашний день 11 выездов пожарно-спасательных подразделений. Среди них несколько случаев тушения мусора, и двух домов: в Лебедяни и деревне Муромцево Измалковского района. Во втором случае огонь уничтожил веранду и кровлю строения. Дважды пожарные выезжали к липецким многоэтажкам - на улицы Неделина, 15 и Московскую, 61а, где наблюдалось задымление из-за подгоревшей пищи.
В сводке МЧС за вчерашний день 11 выездов пожарно-спасательных подразделений. Среди них несколько случаев тушения мусора, и двух домов: в Лебедяни и деревне Муромцево Измалковского района. Во втором случае огонь уничтожил веранду и кровлю строения. Дважды пожарные выезжали к липецким многоэтажкам - на улицы Неделина, 15 и Московскую, 61а, где наблюдалось задымление из-за подгоревшей пищи.
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