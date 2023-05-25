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Атмосферный фронт удерживает в Липецкой области дождливую погоду

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#дождь
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Атмосферный фронт удерживает в Липецкой области дождливую погоду

В ближайшие двое суток под влиянием атмосферного фронта с волнами погода в Липецкой области останется неустойчивой, пройдут кратковременные дожди, ночью ожидается туман. 28 мая дожди прекратятся, а температура воздуха резко понизится – на 5-6 градусов. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 и 27 мая - 18-19 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 28 мая – 15-16 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, местами грозы, ночью и утром туман. Ветер северный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +21 до +26 градусов.
 
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью и утром туман. Температура ночью — от +12 до +14 градусов, днем — от +24 до +26.

День 26 мая стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе был +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 1 градус тепла. 

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#дождь
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