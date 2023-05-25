Происшествия

51 минуту назад

Следственный комитет проверит инцидент с падением футбольных ворот на первоклассника

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#травма #дети
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Следственный комитет проверит инцидент с падением футбольных ворот на первоклассника

Состояние мальчика тяжелое: его ввели в медикаментозную кому и перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.

Следственный комитет проверит инцидент с падением футбольных ворот на первоклассника в Грязях и даст правовую оценку происшествию. Об этом GOROD48 заявили в пресс-службе регионального СКР.

- У мальчика закрытая черепно-мозговая травма и иные повреждения. Состояние пациента тяжелое. Мальчик находится в реанимации. Его ввели в медикаментозную кому и перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Надеемся, что через день-два его состояние здоровья стабилизируется и мы переведем потерпевшего в обычную палату, - сообщили GOROD48 в областной детской больнице, куда доставили пострадавшего ребенка.

ЧП случилось в минувшее воскресение на детской площадке у дома №15 в районе МРЗ: на школьника рухнули металлические футбольные ворота.
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#травма #дети
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Комментарии (2)

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Антон потапов

29 минут назад
Мальчику здоровья. Родителям сил и терпения.то двери в Леруа падают, то ворота
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й

33 минуты назад
Заговор ворот
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