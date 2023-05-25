27 мая в Липецке перекроют несколько дорог

В городе будет проводится велопарад.

27 мая в Липецке пройдет велопарад, который внесет коррективы в движение транспорта.Как сообщает пресс-служба мэрии, с 10.00 до 12.00 на непродолжительное время будут перекрыты дороги по маршруту парада на улицах: Космонавтов, Вермишева, Московской, Гагарина.Улицы будут открываться для движения постепенно, сразу же после проезда велосипедистов.