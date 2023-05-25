Общество

33 минуты назад

27 мая в Липецке перекроют несколько дорог

221
#дорожное движение
27 мая в Липецке перекроют несколько дорог

В городе будет проводится велопарад.

 27 мая в Липецке пройдет велопарад, который внесет коррективы в движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 10.00 до 12.00 на непродолжительное время будут перекрыты дороги по маршруту парада на улицах: Космонавтов, Вермишева, Московской, Гагарина.

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Улицы будут открываться для движения постепенно, сразу же после проезда велосипедистов.
221
#дорожное движение

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