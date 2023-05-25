Банк России выпускает в обращение монету с Шуховской башней из Полибино

Банк России 26 мая выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля «Водонапорная башня (Шуховская), Липецкая область» серии «Изобретения России».

Изображение башни размещено на оборотной стороне монеты, которая будет выпущена тиражом в три тысячи штук, уточнили в липецком отделении Банка России.



Первая в мире гиперболоидная конструкция – водонапорная башня выдающимся русским и советским инженером и архитектором Владимиром Шуховым была представлена в 1896 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. После выставки башню приобрел и перевез в свое имение в данковском селе Полибино меценат Юрий Нечаев-Мальцев.

