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Банк России выпускает в обращение монету с Шуховской башней из Полибино

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#монеты #нумизматика #Полибино
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Банк России выпускает в обращение монету с Шуховской башней из Полибино

Банк России 26 мая выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля «Водонапорная башня (Шуховская), Липецкая область» серии «Изобретения России».

Изображение башни размещено на оборотной стороне монеты, которая будет выпущена тиражом в три тысячи штук, уточнили в липецком отделении Банка России. 

Первая в мире гиперболоидная конструкция – водонапорная башня выдающимся русским и советским инженером и архитектором Владимиром Шуховым  была представлена в 1896 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. После выставки башню приобрел и перевез в свое имение в данковском селе Полибино меценат Юрий Нечаев-Мальцев.
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#монеты #нумизматика #Полибино
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Комментарии (1)

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Koммунист

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