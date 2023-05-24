Общество
сегодня, 14:59
Установлены личности погибших в Лебедяни: в дыму задохнулась супружеская пара
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СК начал доследственную проверку обстоятельств их гибели.
Во время пожара в частном доме на улице Гагарина в Лебедяни погибли 73-летний мужчина и его 72-летняя жена. Об этом сообщает областное управление следственного комитета. По факту смерти супругов Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственая проверка.
По данным следствия, загорелась терраса частного дома. Тела мужа и жены без следов насильственной смерти найдены во время тушения пожара.
«Предположительно, причиной смерти супругов стало отравление угарным газом. По предварительной версии, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, для выяснения причины возгорания, проводится пожарно-техническая экспертиза», — сообщили в СК.
Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Пожар в доме супругов вспыхнул сегодня рано утром. На его тушение пожарным понадобилось полчаса. Общая площадь пожара составила 158 кв.м.
По данным следствия, загорелась терраса частного дома. Тела мужа и жены без следов насильственной смерти найдены во время тушения пожара.
«Предположительно, причиной смерти супругов стало отравление угарным газом. По предварительной версии, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, для выяснения причины возгорания, проводится пожарно-техническая экспертиза», — сообщили в СК.
Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Пожар в доме супругов вспыхнул сегодня рано утром. На его тушение пожарным понадобилось полчаса. Общая площадь пожара составила 158 кв.м.
424