Общество

сегодня, 14:59

Установлены личности погибших в Лебедяни: в дыму задохнулась супружеская пара

424
#пожар
Установлены личности погибших в Лебедяни: в дыму задохнулась супружеская пара

СК начал доследственную проверку обстоятельств их гибели.

Во время пожара в частном доме на улице Гагарина в Лебедяни погибли 73-летний мужчина и его 72-летняя жена. Об этом сообщает областное управление следственного комитета. По факту смерти супругов Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственая проверка.

По данным следствия, загорелась терраса частного дома. Тела мужа и жены без следов насильственной смерти найдены во время тушения пожара.

«Предположительно, причиной смерти супругов стало отравление угарным газом. По предварительной версии, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, для выяснения причины возгорания, проводится пожарно-техническая экспертиза», — сообщили в СК.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. 

Пожар в доме супругов вспыхнул сегодня рано утром. На его тушение пожарным понадобилось полчаса. Общая площадь пожара составила 158 кв.м. 


424
#пожар

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
45
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Полеты АН-26 над Липецком продолжатся в течение недели
#самолет #полеты
Полеты АН-26 над Липецком продолжатся в течение недели

36 минут назад

Общество
Мэрия угрожает энергетикам судами за не вовремя восстановленные газоны и тротуары в местах раскопок
#раскопка
5
Мэрия угрожает энергетикам судами за не вовремя восстановленные газоны и тротуары в местах раскопок

сегодня, 14:52

Общество
Что за самолет летает над Липецком?
#самолет
24
Что за самолет летает над Липецком?

сегодня, 12:40

Общество
Энергетики требуют признания семи липецких УК банкротами
#банкротство #«НОВИТЭН» #управляющие компании
23
Энергетики требуют признания семи липецких УК банкротами

сегодня, 10:25

Общество
Около четырёх тысяч девятиклассников сегодня сдают первый выпускной экзамен
#школа #экзамен
4
Около четырёх тысяч девятиклассников сегодня сдают первый выпускной экзамен

сегодня, 09:22

Общество
Сегодня в Липецке: День славянской письменности и самые высокооплачиваемые вакансии в Липецке
#Сегодня в Липецке
9
Сегодня в Липецке: День славянской письменности и самые высокооплачиваемые вакансии в Липецке

сегодня, 07:00

Общество