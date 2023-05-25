Сегодня в Липецке: песни, танцы, продолжение популярной комедии и где подросткам найти работу

Рассказываем всё самое главное про наступивший четверг.
Дожди и грозы
Сегодня в Липецке до 22-24 градусов, возможны кратковременные дожди, а местами – грозы.
Большое отключение воды на Тракторном
Ремонтные работы на сетях водоснабжения сегодня пройдут в пяти районах Липецка. Больше всего пострадает район Тракторного: с 10:00 до 20:00 холодной воды не будет на десятках улиц.
Воды не будет во всех на улицах 3 Сентября, 6-й Гвардейской дивизии, Бачурина, Бехтерева, Ватутина, В.Огнева, Волгоградской, Воронежской, Воронежской 2-й, Гвардейской, Герцена, Дачной, Декабристов, Докучаева, Донской, Жуковского, Зеленой, Ибаррури, Ильича, Ковалевской, Коммунистической, Кондарева, Красина, Краснодонской, Краснозаводской, Краснознаменной, Ленинградской, Матросова, Молодежной, Лобачевского, Новоселов, О. Кошевого, Панфилова, Партизанской, Песчаной, Полетаева, Профсоюзной, Севастопольской, Седова, С. Лазо, Социалистической, Спартака, Спортивной, Степной, Студенческой, Тургенева, Тюленина, Украинской, Целинной, Цимлянской, Шаталовой, Шевцовой, Чехова, Юбилейной, а также в переулках 1-м Театральном, 2-м Театральном, Боринском, Данковском, Ильича, Лесном, Линейном, Львовском, Моторном, Моторном 2-м, Парковом, Садовом, Сосновом, Стандартном, Хвойном, Черниговском.
В других частях Липецка в эти же часы с 10:00 до 20:00 перекроют воду на улицах 4-й Пятилетки, 42; Гагарина, 2, 4; Ушинского, 9; на проезде Вилкова, 14; на проезде Строителей, 29. Затронет отключение и частный сектор на улицах 4 Пятилетки, Совхозной переулков Вилкова и Весеннего.
Также в эти часы обесточат улицы Жактовскую, Лесную, Раздельную, садоводчества «Венера», «Весна», «Имени Мичурина», «Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «Трубник».
Пробки
С утра в Липецке начитаются заторы и чтобы не начинать день с опоздания, советуем заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Пара минут на изучение дорожной обстановки помогут сэкономить уйму времени в пути.
Нет ничего лучше, чем вечером после трудового дня послушать живую хорошую музыку. Сегодня такую возможность предоставит культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).
Лилия Пищикова, фото vk.com
В 19:01 здесь начнётся концерт «Музыкальное путешествие по эпохам, странам, жанрам». Перед зрителями выступит солистка липецкого Дома музыки Лилия Пищикова (сопрано), а подыграют ей на фортепиано преподаватели школ искусств Липецка Надежда Галкина и Дарья Орешенкова.
Вход - любая бумажная купюра.
Конкурс пианистов(6+)
Музыка сегодня будет звучать весь день. В детской школе искусств №6 (проезд Сержанта Кувшинова, 4) в 10:00 стартует III Открытый городской конкурс юных пианистов им. К.Н. Игумнова.
Воспитанники школ и училищ искусств будут соревноваться в исполнении классических произведений. Талантов среди них много, по сути пройдёт длинный концерт, по окончание которого лучших виртуозов наградят.
Ярмарка вакансий (12+)
Подростков, которые желают подзаработать летом, ждет сегодня в Быхановом саду. В 11:00 здесь стартует ярмарка вакансий для несовершеннолетних, которую проводит Центр занятости Липецкой области. Школьники смогут познакомиться с различными профессиями, а работодатели, в свою очередь, представят вакантные рабочие места на летний период.
Гостей ярмарки ждёт большая развлекательная программа с участием липецких артистов.
«Поиск пропавших детей» (12+)
Каждый год 25 мая весь мир вспоминает детей, которые пропали и до сих пор не вернулись домой. Чтобы предотвратить такие ситуации, инструкторы Школы «Лиза Алерт» в этот день приглашают маленьких липчан вместе с родителями в 18:00 пройти квест по безопасности в парке Победы.
Участники от 5 до 10 лет смогут научиться правилам поведения в нестандартных ситуациях. Дети узнают: чем опасны водоёмы, как обращаться за помощью к незнакомцам, что лучше взять с собой при походе в лес и кому звонить, если потерялся.
Творчество юных(6+)
В 18:00 на главной сцене Нижнего парка состоится отчетный концерт Детской школы искусств №1 им. М.И. Глинки».
Сцена ждёт своих героев
Такие концерты в школе проходят ежегодно, они являются своеобразным смотром достижений юных музыкантов за год. Концертные номера в исполнении молодых, но весьма талантливых музыкантов впечатлят своим разнообразием и мастерством исполнения. Прозвучат композиции самых разных жанров и направлений.
«Путешествие на планету Фантазеров» (6+)
А отчетный концерт вокальной студии «Фантазёры» пройдёт в Городском доме культуры (ул. Коммунистическая, 20) в 18:00.
Фото vk.com/vocalfantazery
Концерт называется «Путешествие на планету Фантазеров», для него участники студии подготовили свои самые лучшие номера. Многие репетировали целых год, чтобы не разачаровать публику именно в этот вечер.
Кинопремьеры
Четверг – традиционный день кинопремьер. На экраны кинотеатров выходят новые фильмы, с самыми интересными мы вас сейчас познакомим.
«Непосредственно Каха. Другой фильм». Россия, 2023. Комедия. Режиссёр Виктор Шамиров(18+)
Продолжение комедии о двух друзьях-недотёпах. Каха и Серго дня не могут прожить без новых проблем на свою голову. Но на этот раз уже не шутками пахнет, речь идет о жизни и смерти. И когда судьба разбрасывает их по разные стороны этой линии, они перестают быть друзьями. Что должно случиться, чтобы один смог простить другого?
В ролях: Артем Карокозян, Артем Калайджян, Вартан Даниелян, Тамара Турава.
Городок Кардамон был бы самый тихим и уютным местечком на свете, если бы не трое местных грабителей по имени Каспер, Джеспер и Джонатан. Они – это настоящее стихийное бедствие! К тому же вместе с ними живет настоящий лев! Однажды группа веселых разбойников решила нанять домработницу, которая бы присматривала за хозяйством, пока они заняты своими приключениями. Забавно, но теперь она полностью руководит их жизнью. Друзьям нужно как можно скорее избавится от строгой дамы и попутно спасти город, который оказался в настоящей беде.
«Ужас Истфилда: Первое изгнание». Австралия, 2013. Ужасы. Режиссёр Ник Козакис(18+)
Фильм основан на реальном случае, произошедшем в городе Истфилд. Над семьей Рона Левонда нависло проклятие. Его жену Лару мучают кошмары, которые способны проникать в реальную жизнь семейства. Глава религиозной общины Истфилда считает, что женщиной овладел могущественный демон, и им следует провести обряд экзорцизма. Для решающей битвы с дьяволом она призывает на помощь пастве лучшего экзорциста в стране.
В ролях: Джорджия Эйерс, Даниэл Юинг, Тим Пакок.
«Быть Сальвадором Дали». США, 2022. Драма, биография. Режиссёр: Мэрри Хэрон.(18+)
1974 год. Сальвадор Дали — самый знаменитый и эпатажный художник на планете. Однако подлинная власть в мире искусства — в руках у Галы, его жены и музы. Их страстный брак переживает не лучшие времена, а охваченный бурными эмоциями гений закатывает бесконечные вечеринки вместо занятия творчеством. Юному ассистенту Джеймсу выпадает задача любой ценой добиться, чтобы Дали подготовился к большой Нью-Йоркской выставке. Невольно Джеймс оказывается затянут в безумный мир Дали и из первых уст узнаёт историю жизни самого необычного художника всех времен.
В ролях: Бен Кингсли, Эзра Миллер, Лесли Мэнвилл.
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