Сегодня в Липецке: песни, танцы, продолжение популярной комедии и где подросткам найти работу

Рассказываем всё самое главное про наступивший четверг.

Дожди и грозы

Сегодня в Липецке до 22-24 градусов, возможны кратковременные дожди, а местами – грозы.







Большое отключение воды на Тракторном

Ремонтные работы на сетях водоснабжения сегодня пройдут в пяти районах Липецка. Больше всего пострадает район Тракторного: с 10:00 до 20:00 холодной воды не будет на десятках улиц.

Воды не будет во всех на улицах 3 Сентября, 6-й Гвардейской дивизии, Бачурина, Бехтерева, Ватутина, В.Огнева, Волгоградской, Воронежской, Воронежской 2-й, Гвардейской, Герцена, Дачной, Декабристов, Докучаева, Донской, Жуковского, Зеленой, Ибаррури, Ильича, Ковалевской, Коммунистической, Кондарева, Красина, Краснодонской, Краснозаводской, Краснознаменной, Ленинградской, Матросова, Молодежной, Лобачевского, Новоселов, О. Кошевого, Панфилова, Партизанской, Песчаной, Полетаева, Профсоюзной, Севастопольской, Седова, С. Лазо, Социалистической, Спартака, Спортивной, Степной, Студенческой, Тургенева, Тюленина, Украинской, Целинной, Цимлянской, Шаталовой, Шевцовой, Чехова, Юбилейной, а также в переулках 1-м Театральном, 2-м Театральном, Боринском, Данковском, Ильича, Лесном, Линейном, Львовском, Моторном, Моторном 2-м, Парковом, Садовом, Сосновом, Стандартном, Хвойном, Черниговском.







В других частях Липецка в эти же часы с 10:00 до 20:00 перекроют воду на улицах 4-й Пятилетки, 42; Гагарина, 2, 4; Ушинского, 9; на проезде Вилкова, 14; на проезде Строителей, 29. Затронет отключение и частный сектор на улицах 4 Пятилетки, Совхозной переулков Вилкова и Весеннего.

Отключение света

Много домов в Липецке сегодня погрузятся во мрак, ведь ремонтировать будут и электрические сети. С 10:00 до 20:00 света не будет на улицах Вишнёвой, 8, 27, 32, 50, 54; Дальней, 15, 25, 29, 38, 39, 41, 43; Западной, 225; Зеленой, 17, 25, 63, 74, 80; Коллективной, 15, 22, 26, 67; Коммунальной, 4, 11, 39; Линейной, 26, 32, 37, 39, 51; Логовой, 32; Медицинской, 19, 43; Мирной, 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64; Мичурина, 3, 27, 73; Московской, 6а, 30а, 30б, 34, 62; Общественной, 26, 29, 31, 36, 38, 65, 69, 70; Плодородной, 1, 21; Прудной, 1, 1б, 2, 2б; Путейской, 46, 47, 49, 53, 69; Радиаторной, 36; Радиаторной 2-й, 30; Рудничной, 6; Рябиновой, 336; Садовой, 1, 3, 43, 55; Станкостроительной, 1-й, 2, 82; Станкостроительной, 2-й, 4, 6; Торговой, 8, 10, 13, 97; Тракторозаводской, 61, 74, 75; Транспортной, 3; Трубной, 11, 19, 63, 70; Центральной, 22, 55, 66; Юбилейной, 2; в Узорном переулке, 2, 3, 8, 14.







Также в эти часы обесточат улицы Жактовскую, Лесную, Раздельную, садоводчества «Венера», «Весна», «Имени Мичурина», «Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «Трубник».

Пробки

С утра в Липецке начитаются заторы и чтобы не начинать день с опоздания, советуем заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Пара минут на изучение дорожной обстановки помогут сэкономить уйму времени в пути.



