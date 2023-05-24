Около четырёх тысяч девятиклассников сегодня сдают первый выпускной экзамен

Для получения аттестата выпускники должны успешно сдать четыре предмета: русский язык, математику и два предмета по выбору.

У девятиклассников начались выпускные экзамены.



Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в этом году для получения аттестата выпускники должны успешно сдать 4 предмета: русский язык, математику и два предмета по выбору. Для прохождения государственной итоговой аттестации зарегистрировано более 12 тысяч участников. Самые популярные предметы среди девятиклассников – обществознание, информатика, география и биология.



24 мая школьники проверят свои знания по истории, физике и биологии. На эти экзамены зарегистрировалось около 4 тысяч девятиклассников области (история – 276 человек, биология – 2752 человек, физика – 808 человек).