Общество

36 минут назад

Около четырёх тысяч девятиклассников сегодня сдают первый выпускной экзамен

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#школа #экзамен
Около четырёх тысяч девятиклассников сегодня сдают первый выпускной экзамен

Для получения аттестата выпускники должны успешно сдать четыре предмета: русский язык, математику и два предмета по выбору.

У девятиклассников начались выпускные экзамены.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в этом году для получения аттестата выпускники должны успешно сдать 4 предмета: русский язык, математику и два предмета по выбору. Для прохождения государственной итоговой аттестации зарегистрировано более 12 тысяч участников. Самые популярные предметы среди девятиклассников – обществознание, информатика, география и биология.

24 мая школьники проверят свои знания по истории, физике и биологии. На эти экзамены зарегистрировалось около 4 тысяч девятиклассников области (история – 276 человек, биология – 2752 человек, физика – 808 человек).
263
#школа #экзамен

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