19 минут назад
В Липецке открыт набор 2023 в колледж IT TOP
«Компьютерная академия TOP» объявила набор учащихся в международный колледж цифровых технологий IT TOP. Каждый липчанин, поступивший в образовательное учреждение, получит востребованную и перспективную IT-специальность.
Колледж IT TOP — часть семьи Компьютерной Академии TOP. Это 22 года опыта в сфере ИТ-образования, 250 000 выпускников, 72 000 студентов. TOP — это 142 филиала. На базе Академии открыто 4 IT-Университета с магистерскими и бакалаврскими программами, 16 общеобразовательных школ.
ПОЧЕМУ ПОСТУПЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ — ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ
• Чтобы стать ITшником - не нужен ВУЗ
• Поступление без ОГЭ и ЕГЭ
• Наиболее быстрый способ получить профессию и начать зарабатывать
• Возможность начать самостоятельную жизнь раньше сверстников
• Возможность изменить выбор профессии
• Много практики по специальности
• Конкурентоспособность на рынке труда
ПОЧЕМУ СТУДЕНТЫ ВЫБИРАЮТ КОЛЛЕДЖ IT TOP?
• Только современные профессии, никаких скучных уроков и монотонных занятий. Большое количество IT-предметов в программе.
• Практика, интеграция с ИТ-компаниями, только актуальные знания и технологии.
• Трудоустройство в ИТ в процессе обучения.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
• Стажировки и практика в крупных IT компаниях
• Возможность зарабатывать во время обучения
• Использование современных технологий в обучении
• Геймификация и система мотивации
• Персональное, оснащенное компьютером место. Вместо учебников – планшет
• Создание собственного портфолио во время обучения
• Возможность поступить в ВУЗ-партнер на 2-й курс без сдачи ЕГЭ
Запись на вступительное собеседование в приемной комиссии по телефону +7(4742)56-51-45 или на сайте lip.top-academy.ru
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