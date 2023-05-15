Экономика

14 минут назад

На эскроу-счетах липчан размещено 3,7 миллиарда рублей

57
#строительство #дольщики
На эскроу-счетах липчан размещено 3,7 миллиарда рублей

Всего в банках открыты 1 123 таких счёта.

Как сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области, по состоянию на 1 апреля 2023 года жители Липецкой области имели в банках 1 123 действующих эскроу-счета для покупки жилья в строящихся объектах. Региональные участники долевого строительства разместили на них 3,7 миллиарда рублей.

«Счета эскроу обеспечивают безопасность проведения расчетов между дольщиками и застройщиком. По закону деньги, размещенные на таком счете, принадлежат покупателю, пока строительная компания не сдаст объект в эксплуатацию. До этого момента застройщик может использовать только собственный капитал или банковские кредиты. На 1 апреля 2023 года общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных между банками и застройщиками, составил 21,8 миллиарда рублей».

С начала работы механизма проектного финансирования 2,7 тысяч жителей Липецкой области приобрели жилье через эскроу-счета на общую сумму 8,5 миллиарда рублей.
57
#строительство #дольщики

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