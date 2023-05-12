На месте бывшей котельной на улице Папина может появиться торговый центр

А депутат Липецкого горсовета по 15-му избирательному округу Екатерина Пинаева хотела бы, чтобы улица Богдана Хмельницкого с предназначенными под снос и расселение двухэтажными домами попала в проект комплексного развития территорий.





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На одну из проблем этой части города — рассекающую ее тупиковую ветку ЛЭП напряжением 35 кВ — после нашей публикации







Если десятилетиями такое соседство было обычным, то сейчас оно — незаконно. В «Липецкэнерго» это понимают и готовы убрать опасную линию электропередач под землю или вообще ее демонтировать при соответствующем обращении мэрии Липецка.



Екатерина Пинаева, депутат горсовета по 15-му избирательному округу, знает, кажется, куда больше об этой территории, чем чиновники, и по мере сил пытается решать давно наболевшие проблемы. Например, внутриквартальный проезд между 8-м детским садом и торцами пятиэтажек №№ 88, 90 и 92а настолько круто поворачивает на улицу Богдана Хмельницкого, что создает слепую зону для водителей и пешеходов, которые просто не видят друга. Из-за этого под машины постоянно попадали родители с детьми. И здесь, на этом повороте, по просьбе одного из жителей с помощью Пинаевой городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства установил первое в Липецке дорожное сферическое зеркало, и теперь участники дорожного движения видят друг друга. Сейчас при помощи другого департамента мэрии — развития территорий — депутат добивается включения в муниципальную программу модернизации контейнерных площадок неприглядного вида мусорку у этого самого сферического зеркала.







здесь находится один из городских водозаборов, и жители этого района ходят между окружающими его территорию заборами с колючей проволокой как заключенные















фишка района — самовольно обустроенные парковки во дворах хрущевок



Единственное светлое пятно на улице Богдана Хмельницкого — 19-этажная башня ЖК «Комфорто» с разноцветной облицовкой. Вокруг высотки — уныние и запустение.



















— На этой улице — пять старых двухэтажек. Три из них признаны аварийными. Два дома уже расселены, третий расселят в этом году. Эти здания снесут. Но останутся еще два кирпичных дома — №2 и №4, которые не признаны ветхими. Боюсь, что на месте снесенных зданий, как это, например, случилось в поселке ЛТЗ, появятся заросли и мусор. Мне бы очень хотелось, чтобы эта улица вошла в проект комплексного развития территорий. Чтобы нашелся инвестор, который бы расселил за свой счет эти две двухэтажки, а на месте снесенного квартала построил новый, — говорит Екатерина Пинаева.



Между улицей Богдана Хмельницкого и домом по улице Папина, 21/3 стоят капитальные гаражные секции. Но это — не кооператив.

















Собственники гаражей никак не организованы, что мешает навести порядок: здесь повсюду грязь и мусор, а внутриквартальный проезд в этом месте — яма на яме. Что можно сделать для благоустройства этой территории, депутат не знает. Но и оставлять все так, как есть, нельзя.







К счастью, АО «Липецкмедтехника», которое занимает здание по улице Папина, 17а по соседству с гаражным самостроем, в прошлом году взялось за наведение порядка на прилегающей территории. Организация нашла подрядчика на снос аварийных деревьев, выкорчевала пни, а к лету этого года собирается привести в порядок стену, ограждающую предприятие, убрать из-под нее мусор.



Самым же проблемным объектом своего округа Екатерина Пинаева считает бывшую котельную на Папина, 19в. Ее несколько лет занимало ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания», сейчас находящаяся в процедурах банкротства.











Бесхозное здание начало разрушаться и, очевидно, стало бы и вовсе руиной, но, по словам депутата, было куплено предпринимателем, который собирается превратить здание в торговый центр (на условиях анонимности предприниматель сказал GOROD48, что окончательная концепция объекта еще прорабатывается, и пока его задачей является наведение хоть мало-мальски сносного порядка на прилегающей территории).















— Жители улицы Папина хотят позитивных изменений в своем старом районе. Например, активно участвуют в муниципальных программах, даже тех, которые предусматривают софинансирование. В прошлом году жильцы одного из домов стали участниками новой программы «Мой двор». В этом году документы на участие в благоустройстве дворов собрали жильцы уже четырех домов, но, к сожалению, в программу попадет только один. Так что я была бы рада, если бы городская администрация пристальнее присмотрелась бы к этой территории, — резюмировала обход Екатерина Пинаева. Углом улиц Папина и Механизаторов еще 60 лет назад заканчивался Липецк. Сейчас от него до ближайшей городской окраины, например, до памятника Танкистам, — 2,2 км по прямой, а до Сырского Рудника — все шесть километров. Но, кажется, в границах улиц Папина, Богдана Хмельницкого, проспекта Победы и Механизаторов время застыло. Что этот район как был, так и остался околицей Липецка. Что в нем все только разрушается и ветшает.На одну из проблем этой части города — рассекающую ее тупиковую ветку ЛЭП напряжением 35 кВ — после нашей публикации уже обратила внимание прокуратура . Ведь под проводами линии находится детская площадка, а в охранную зону этого особо опасного объекта энергетики попадают детский сад и областной колледж искусств имени К.Н. Игумнова и несколько жилых домов.Если десятилетиями такое соседство было обычным, то сейчас оно — незаконно. В «Липецкэнерго» это понимают и готовы убрать опасную линию электропередач под землю или вообще ее демонтировать при соответствующем обращении мэрии Липецка.Екатерина Пинаева, депутат горсовета по 15-му избирательному округу, знает, кажется, куда больше об этой территории, чем чиновники, и по мере сил пытается решать давно наболевшие проблемы. Например, внутриквартальный проезд между 8-м детским садом и торцами пятиэтажек №№ 88, 90 и 92а настолько круто поворачивает на улицу Богдана Хмельницкого, что создает слепую зону для водителей и пешеходов, которые просто не видят друга. Из-за этого под машины постоянно попадали родители с детьми. И здесь, на этом повороте, по просьбе одного из жителей с помощью Пинаевой городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства установил первое в Липецке дорожное сферическое зеркало, и теперь участники дорожного движения видят друг друга. Сейчас при помощи другого департамента мэрии — развития территорий — депутат добивается включения в муниципальную программу модернизации контейнерных площадок неприглядного вида мусорку у этого самого сферического зеркала.Единственное светлое пятно на улице Богдана Хмельницкого — 19-этажная башня ЖК «Комфорто» с разноцветной облицовкой. Вокруг высотки — уныние и запустение.— На этой улице — пять старых двухэтажек. Три из них признаны аварийными. Два дома уже расселены, третий расселят в этом году. Эти здания снесут. Но останутся еще два кирпичных дома — №2 и №4, которые не признаны ветхими. Боюсь, что на месте снесенных зданий, как это, например, случилось в поселке ЛТЗ, появятся заросли и мусор. Мне бы очень хотелось, чтобы эта улица вошла в проект комплексного развития территорий. Чтобы нашелся инвестор, который бы расселил за свой счет эти две двухэтажки, а на месте снесенного квартала построил новый, — говорит Екатерина Пинаева.Между улицей Богдана Хмельницкого и домом по улице Папина, 21/3 стоят капитальные гаражные секции. Но это — не кооператив.Собственники гаражей никак не организованы, что мешает навести порядок: здесь повсюду грязь и мусор, а внутриквартальный проезд в этом месте — яма на яме. Что можно сделать для благоустройства этой территории, депутат не знает. Но и оставлять все так, как есть, нельзя.К счастью, АО «Липецкмедтехника», которое занимает здание по улице Папина, 17а по соседству с гаражным самостроем, в прошлом году взялось за наведение порядка на прилегающей территории. Организация нашла подрядчика на снос аварийных деревьев, выкорчевала пни, а к лету этого года собирается привести в порядок стену, ограждающую предприятие, убрать из-под нее мусор.Самым же проблемным объектом своего округа Екатерина Пинаева считает бывшую котельную на Папина, 19в. Ее несколько лет занимало ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания», сейчас находящаяся в процедурах банкротства.Бесхозное здание начало разрушаться и, очевидно, стало бы и вовсе руиной, но, по словам депутата, было куплено предпринимателем, который собирается превратить здание в торговый центр (на условиях анонимности предприниматель сказал GOROD48, что окончательная концепция объекта еще прорабатывается, и пока его задачей является наведение хоть мало-мальски сносного порядка на прилегающей территории).— Жители улицы Папина хотят позитивных изменений в своем старом районе. Например, активно участвуют в муниципальных программах, даже тех, которые предусматривают софинансирование. В прошлом году жильцы одного из домов стали участниками новой программы «Мой двор». В этом году документы на участие в благоустройстве дворов собрали жильцы уже четырех домов, но, к сожалению, в программу попадет только один. Так что я была бы рада, если бы городская администрация пристальнее присмотрелась бы к этой территории, — резюмировала обход Екатерина Пинаева.