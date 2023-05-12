Общество

36 минут назад

Прокуратура проверит размещение в Липецке социальных объектов под опорами ЛЭП

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#ЛЭП #благоустройство
Прокуратура проверит размещение в Липецке социальных объектов под опорами ЛЭП

В охранной зоне линии напряжением 35 кВ на улице Папина и проспекте Победы оказалась игровая площадка, детсад и колледж.

Вчера GOROD48 удивился тому, как в охранной зоне ЛЭП напряжением 35 кВ на улице Папина и проспекте Победы оказалась игровая площадка, детсад и колледж, а уже сегодня прокуратура области начала проверку этой информации.

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— Поводом для проверки послужила публикация GOROD48 о размещении ряда социально значимых объектов в непосредственной близости от ЛЭП. Прокурором области прокурору Октябрьского района Липецка поручено проверить обстоятельства появления детсада, детской площадки, областного колледжа искусств в охранной зоне ЛЭП с привлечением специалистов федеральных контролирующих органов. Цель проверки — возможность устранения нарушений действующего законодательства, безопасность жизни и здоровья граждан, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что в филиале ПАО «Россети», «Липецкэнерго», заявили о готовности убрать опасную линию электропередач при соответствующем обращении мэрии Липецка.
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#ЛЭП #благоустройство

Комментарии (2)

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Огородник

8 минут назад
Огороды в СТ Строитель как же под проводами. У людей коттеджи построены, собственность оформлена. И что? Теперь сносить?
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Вангую !

24 минуты назад
Нарушений не выявлено!
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