Общество
36 минут назад
Прокуратура проверит размещение в Липецке социальных объектов под опорами ЛЭП
2 158
В охранной зоне линии напряжением 35 кВ на улице Папина и проспекте Победы оказалась игровая площадка, детсад и колледж.
Вчера GOROD48 удивился тому, как в охранной зоне ЛЭП напряжением 35 кВ на улице Папина и проспекте Победы оказалась игровая площадка, детсад и колледж, а уже сегодня прокуратура области начала проверку этой информации.
— Поводом для проверки послужила публикация GOROD48 о размещении ряда социально значимых объектов в непосредственной близости от ЛЭП. Прокурором области прокурору Октябрьского района Липецка поручено проверить обстоятельства появления детсада, детской площадки, областного колледжа искусств в охранной зоне ЛЭП с привлечением специалистов федеральных контролирующих органов. Цель проверки — возможность устранения нарушений действующего законодательства, безопасность жизни и здоровья граждан, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.
Напомним, что в филиале ПАО «Россети», «Липецкэнерго», заявили о готовности убрать опасную линию электропередач при соответствующем обращении мэрии Липецка.
— Поводом для проверки послужила публикация GOROD48 о размещении ряда социально значимых объектов в непосредственной близости от ЛЭП. Прокурором области прокурору Октябрьского района Липецка поручено проверить обстоятельства появления детсада, детской площадки, областного колледжа искусств в охранной зоне ЛЭП с привлечением специалистов федеральных контролирующих органов. Цель проверки — возможность устранения нарушений действующего законодательства, безопасность жизни и здоровья граждан, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.
Напомним, что в филиале ПАО «Россети», «Липецкэнерго», заявили о готовности убрать опасную линию электропередач при соответствующем обращении мэрии Липецка.
2 158
Огородник
Вангую !