Происшествия

сегодня, 15:26

Под Липецком задержали наркокурьеров-иностранцев с двумя килограммами мефедрона

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#наркотики
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20-летняя девушка и 21-летний парень арестованы.

В пригороде Липецка задержали двух наркокурьеров-иностранцев на автомобиле с двумя килограммами мефедрона.

Как сообщает « МВД МЕДИА», за рулём машины находилась 20-летняя девушка, ее пассажиром был 21-летний парень.

При досмотре автомобиля полицейские нашли тайник, оборудованный в сабвуфере акустической системы. В нем находились два брикета с синтетическим наркотиком – мефедроном общей массой около двух килограммов.

По версии полиции, подозреваемые купили наркотик через Интернет и собирались его сбыть через тайники на территории Липецкой области.

Девушка и парень арестованы, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото, видео - пресс-служба УМВД России по Липецкой области
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#наркотики
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Комментарии (5)

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7 минут назад
Что значит впоймали иностранцев? Каких стран? Что они здесь делают разьезжая на жоповозке?
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алекс

51 минуту назад
расстреляйте их .я не хочу ребенку обьяснять .что такое наркотики .я бы поймал плохо было бы дилеру
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ГОСТЬ53

сегодня, 15:50
Вышка им!!! Нечего травить наших, пусть своих травят у себя на родине!
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алекс

сегодня, 15:48
а у нас новости про наркотики стали чаще .чем обычные .можь подумаете .дети читают .
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ЮВП

сегодня, 15:46
Мы добрые, всем помогаем.
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