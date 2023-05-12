Происшествия
сегодня, 15:26
Под Липецком задержали наркокурьеров-иностранцев с двумя килограммами мефедрона
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20-летняя девушка и 21-летний парень арестованы.
В пригороде Липецка задержали двух наркокурьеров-иностранцев на автомобиле с двумя килограммами мефедрона.
Как сообщает « МВД МЕДИА», за рулём машины находилась 20-летняя девушка, ее пассажиром был 21-летний парень.
При досмотре автомобиля полицейские нашли тайник, оборудованный в сабвуфере акустической системы. В нем находились два брикета с синтетическим наркотиком – мефедроном общей массой около двух килограммов.
По версии полиции, подозреваемые купили наркотик через Интернет и собирались его сбыть через тайники на территории Липецкой области.
Девушка и парень арестованы, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
Фото, видео - пресс-служба УМВД России по Липецкой области
Как сообщает « МВД МЕДИА», за рулём машины находилась 20-летняя девушка, ее пассажиром был 21-летний парень.
При досмотре автомобиля полицейские нашли тайник, оборудованный в сабвуфере акустической системы. В нем находились два брикета с синтетическим наркотиком – мефедроном общей массой около двух килограммов.
По версии полиции, подозреваемые купили наркотик через Интернет и собирались его сбыть через тайники на территории Липецкой области.
Девушка и парень арестованы, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
Фото, видео - пресс-служба УМВД России по Липецкой области
5 485
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