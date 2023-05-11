Происшествия

53 минуты назад

37-летний липчанин сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП

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#ДТП
37-летний липчанин сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП

Водителю назначили четыре года исправительных работ.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 37-летнему липчанину за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряжённое с оставлением места ДТП.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, это ДТП произошло вечером 27 ноября прошлого года на проспекте 60-летия СССР. Водитель автомобиля «Рено Сценик» двигался со стороны улицы Меркулова в направлении проспекта Победы, проявил невнимательность при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №116 на проспекте Победы и сбил женщину, после чего с места происшествия скрылся.

При этом мужчина сразу после ДТП остановился, убедился, что женщина жива, но не вызвал ей скорую, испугался и уехал. После чего водитель бросил машину во дворах на улице Меркулова, позвонил в скорую и вызвал такси, специально попросив таксиста проехать мимо места ДТП. Но в полицию мужчина о произошедшем не сообщил. Тем не менее, его достаточно быстро вычислили: уже через день-два к нему на работу пришли полицейские. И водитель сразу во всём сознался.

Женщина-пешеход очнулась только в больнице. Она получила тупую сочетанную травму тела: открытую черепно-мозговую травму, перелом теменной и затылочной кости, кровоизлияния в мозг, ушиб головного мозга, тупую травму грудной клетки, ушиб лёгких, несколько переломов.

В суде водитель полностью признал вину. По пункту «б» части 2 статьи 264УК РФ его приговорили к 4 годам лишения свободы, но заменили наказание на 4 года принудительных работ с отбыванием наказания в исправительном центре и с удержанием 10% заработка в доход государства. Также мужчину лишили водительских прав на два года.
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#ДТП

Комментарии (3)

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Сокол

13 минут назад
Гражданка, вот тут в точку. Лайк!!!
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Гражданка

16 минут назад
А пешеход убедился что его пропускают?! Может за рулём слепой или пьяный! Неужели своя жизнь не дорога?
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Однако

29 минут назад
Скрывался от не испуга, а чтобы синька вышла из организма...
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