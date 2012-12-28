Ельчанин занял деньги и не вернул: мужчина остался без двух гаражей и двух земельных участков

Гаражи и земельные участки будут проданы с публичных торгов в счёт погашения долга.

Елецкий городской суд рассмотрел иск женщины, которая под расписку заняла мужчине 300 000 рублей до января 2025, но деньги ей не вернули.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, между сторонами был заключен договор залога имущества — гарантией возврата денег выступали два земельных участка и два гаража.По решению суда с заёмщика было взыскано 313 000 рублей — к сумме займа добавились судебные расходы. А гаражи и земельные участки будут проданы с публичных торгов в счёт погашения долга.