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Ельчанин занял деньги и не вернул: мужчина остался без двух гаражей и двух земельных участков
Происшествия
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11 минут назад
Ельчанин занял деньги и не вернул: мужчина остался без двух гаражей и двух земельных участков
Гаражи и земельные участки будут проданы с публичных торгов в счёт погашения долга.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, между сторонами был заключен договор залога имущества — гарантией возврата денег выступали два земельных участка и два гаража.
По решению суда с заёмщика было взыскано 313 000 рублей — к сумме займа добавились судебные расходы. А гаражи и земельные участки будут проданы с публичных торгов в счёт погашения долга.
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