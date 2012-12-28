56-летнего липчанина подозревают в мошенничестве со строительством домов на 68 миллионов рублей
Второклассник во время игры разбил стекло двери и порезался: школа заплатит за это 20 000 рублей
Происшествия
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9 минут назад
Советскую перекрыли на ремонт коммуникаций под дорогой
Сроки окончания работ не сообщаются.
«Общественный транспорт при движении вниз будет объезжать по встречной полосе. Для движения вверх на данном участке останутся две полосы», — проинформировали в мэрии Липецка.
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