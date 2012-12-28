Советскую перекрыли на ремонт коммуникаций под дорогой

Сроки окончания работ не сообщаются.

Сегодня для работ ресурсоснабжающей организации с 15:00 и «до окончания работ» перекрывается улица Советскую от ТЦ «Меркурий» до дома №77.«Общественный транспорт при движении вниз будет объезжать по встречной полосе. Для движения вверх на данном участке останутся две полосы», — проинформировали в мэрии Липецка.