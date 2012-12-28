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23 минуты назад

На двух десятках улиц отключат холодную воду

Первые отключения начнутся уже ночью. Их причиной в «РВК-Липецк» назвали плановые ремонтные работы на сетях.

С 02:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах и зданиях №№ 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 стр. 1, 17, 19, 19а, 21, 23 по улице Астраханской, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26 по улице Архангельской, №№ 18, 19, 19а, 20, 21 по улице Силикатной, № 8 по улице Усманской, в частном секторе улиц Усманской, Гидромеханизации, Силикатной. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся потребители в домах №№ 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 11а, 11/2, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 27а, 28, 29, 31, 31а, 33, 34, 35 по улице Ленина, №№ 1, 2 по улице Зегеля, №№ 3, 4 на площади Соборной, №№ 1, 2, 4а, 6, 8 по улице Кузнечной, №№ 2, 5, вл. 9, 25, 27, 27/1, 30, 31, 31/2 по улице Карла Маркса, № 3 на площади Петра Великого, №№ 9, 10 на площади Революции, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 22, 23, 24, 25 по улице Российской, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 11а, 14, 16а в Студенческом городке, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 14, 16, 18 по проезду Строителей, жители частного сектора улиц Российской, 70 лет Октября, Солнечной, Саратовской, переулков Доброго, Тополиного. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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