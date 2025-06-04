Новолипецк и 18-й округ обсудили приоритеты развития

На очередных стратегических сессиях, которые провели депутаты городского Совета Василий Литовкин и Игорь Подзоров, прозвучало множество предложений по благоустройству.

Стратегические сессии в Новолипецке традиционно собирают полные залы. Такой же стала и встреча в управлении Левобережного округа, которую модерировал депутат городского Совета, председатель профкома НЛМК Василий Литовкин.За последние годы на Левом берегу реализовано множество значимых проектов: обновлены основные и внутренние дороги, благоустроено несколько скверов, установлены новые скамейки и ограждения, детское игровое оборудование, смонтированы системы освещения, приведены в порядок Центр развития творчества «Левобережный» и Детская школа искусств №3.В 2025 году благоустройство района продолжится реконструкцией сквера 9 Мая, капитальным ремонтом школы №4 и Дома музыки, а также ремонтом пешеходных зон на улице Прокатной.Однако есть и точечные, но не менее важные задачи — обустройство дворов, внутренних дорожек, точечное освещение и озеленение.— Я родилась и выросла в Новолипецке, наш район очень хороший, но, конечно, есть и проблемы. Первая — старые деревья. Вторая — забитые ливнёвки. На проспекте Мира, 11 после любого дождя — лужа, — обозначила болевые точки района участница сессии Ирина.Её поддержал директор Липецкого зоопарка Александр Осипов.— Я живу на улице Волжской. Когда я сюда приехал (Александр Осипов переехал в Липецк в 90-х годах. — Прим. ред.), на Волжской ещё стояли деревянные столбы. Но, слава богу, их заменили. Вообще, в последнее время всё стало меняться в лучшую сторону. Но вот асфальт бы нам проложить… Поэтому я выбираю ремонт дорог и пешеходных зон, а также установку детского и спортивного оборудования.К мнению Ирины и Александра Осипова присоединились и другие участники сессии, добавив озеленение.— Озеленение — один из приоритетов, и им нужно заниматься основательно, — согласился Василий Литовкин.По итогам голосование участники стратсессии выбрали три основных приоритета: устройство детских площадок и установка спортивного оборудования, второе — ремонт дорог, третье — освещение.— Мы выбирали три направления благоустройства, чтобы в первую очередь ими и заниматься. Результат при этом будет лучше, работа — эффективнее. В то же время, это не значит, что остальные проблемы не будут решаться. Обязательно будут! — подвёл итог сессии Василий Литовкин.Сессия в гимназии №64 стала уже пятой для жителей депутатского округа №18. Модерировал её депутат горсовета Игорь Подзоров.За пять лет — именно столько Подзоров представляет интересы жителей района в горсовете — капитально отремонтированы проспект Победы, улицы Гоголя, Ульяны Громовой, Мичурина, улица Папина. Готовится к капремонту школа №72 — на её обновление потратят около 160 миллионов рублей. Школа получит не только качественный ремонт, но и новое оборудование. А ещё в этом году будет обустроена новая спортивная площадка.— Главная цель таких встреч — чтобы Липецк стал лучшим городом Земли! А я уверен — всё ещё впереди у нашего города! — задал тон встречи Игорь Подзоров и предложил выбрать три приоритета развития района из девяти основных направлений. Если пожелания липчан выходили за пределы предложенных, можно было оставить своё замечание с указанием конкретного адреса и проблемы, которую необходимо решить.У участников стратсессии было много вопросов по внутридворовым проездам. Основные дороги района отремонтированы, а вот ямы во дворах остаются. Игорь Подзоров рассказал, что в этом году по наказам жителей в программу ремонта включены внутридворовые проезды от дома №3 до дома №25 по проспекту Победы. Также отработаны заявки от домов №59 и №61 по улице Неделина — там сделан ямочный ремонт. Будет отремонтирована и дорога по чётной стороне проспекта Победы — вдоль подъездов от дома №3А на площади Победы до дома №14 по проспекту Победы.— А на Мичурина, 28а на выходе от подъезда, когда ямы и колдобины залатают? — поинтересовалась участница стратегической сессии.— Пешеходную дорожку уже сделали. Давайте зафиксируем и замечания по проезжей части — будем решать проблему, — ответил Игорь Подзоров.— От дома №5 по улице Громовой два пожелания: освещение и урны! А от Союзной, 6 пожелание сделать асфальтированную пешеходную дорожку в сторону управления МЧС и Преображенской церкви, — продолжили диалог участники встречи.— Там есть участок частной территории, будем решать с собственником, вопрос обустройства тротуаров в этом районе у нас на контроле, — отметил Игорь Подзоров.Итогом сессии стали такие приоритеты: ремонт внутридворовых проездов, безопасность пешеходов, благоустроенные дворы.