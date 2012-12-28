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Общество
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сегодня, 15:48
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Жители переулка Верещагина жалуются на строительную технику над головами
В подобных случаях следует обращаться в Инспекцию государственного строительного надзора Липецкой области.
— В районе дома №8 по переулку Верещагина в Липецке ведётся строительство высотного дома. Вырыт котлован, работает высотный кран. Ширина дороги — семь метров, при установке крана строители заняли часть дороги, и теперь кран с утяжелителем находится прямо над дорогой и над частными домами! — Говорилось в подкрепленной фотографиями жалобе липчан.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, полномочия по проведению контрольных мероприятий по объектам строительства, в том числе возводимым без получения соответствующего разрешения, а также принятию мер административного воздействия возложен на Инспекцию государственного строительного надзора Липецкой области. Она расположена на улице Доватора, 12б. Телефон приемной: 40-95-96. Туда и следует обращаться жителям переулка, если они подозревают какие-то нарушения в ходе проведения строительных работ.
В самой инспекции государственного строительного надзора Липецкой области от каких-либо комментариев отказались.
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