28 выпускников Липецкой области сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Липецкой области появились первые 100-балльники ЕГЭ.

28 выпускников школ Липецкой области набрали максимальные 100 баллов по ЕГЭ по химии, литературе и истории. Эти экзамены сдавали 23 мая.Как сообщает пресс-служба министерства образования Липецкой области, 100 баллов по химии в Липецке получили 11 человек — это по два выпускника школ №18, №20, гимназии №1 и лицея №44. Наилучший результат также набрали по одном ученику школ №72, №42 и №70 Липецка, школы №1 города Грязи, школы №2 Чаплыгина и школы села Частая Дубрава.100 баллов по литературе получили 9 выпускников Липецка, все они из разных школ: №№34, 6, 9, 46, 69, 26, 61, лицея №3 и гимназии №12, а также по одному выпускнику из школы №24 Ельца, лицея села Долгоруково и школы №2 села Каликино.100 баллов по истории получили два человека — это выпускники гимназии №1 Липецка и школы №3 Усмани.