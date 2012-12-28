Директор hh.ru ЦФО Марина Качанова: «За год зарплаты у рабочих увеличились почти в два раза»

А ещё они сравнялись с предложения в сфере среднего менеджмента.



Рынок труда в России меняется стремительными темпами. Одна из последних ключевых тенденций: теперь не работодатель выбирает сотрудника, а соискатель — лучшие условия. Всё как в пословице: рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Об этом и не только рассказала директор hh.ru ЦФО Марина Качанова, которая побывала в Центре карьеры НЛМК.— Если 2023-2024 годы в России прошли под эгидой кадрового голода и резкого роста числа вакансий, то в конце 2024 года после увеличения ключевой ставки спрос на труд стал меньше — потому что заёмные средства стали дороги, отрасли замедлились. Есть и другие нюансы — чем более человекоёмкая отрасль, тем сложнее привлекать персонал. Мы измеряем рынок труда hh-индексом: это соотношение количества резюме к вакансиям. Нормальный баланс спроса и предложений на рынке труда — порядка 4. В прошлом году в некоторых отраслях он достигал 5 человек на место. Низкий индекс остаётся в человекоёмких отраслях — это производство, рабочий персонал, медицина, розничная торговля, стройка, продажи. То есть с одной стороны мы видим временное падение спроса на труд, но эта ситуация не привела к тому, что работодателю стало легче — в некоторых отраслях только приближение к балансу. И в прогнозе ситуация всё же будет оставаться на стороне кандидата. Поэтому сейчас самое время компаниям сформировать кадровый резерв, — считает Марина Качанова.— В производстве спрос на сотрудников продолжает быть высоким. За год в сфере рабочего персонала зарплата увеличилась почти в два раза — на 41%, и в среднем по Липецку она составила 71 тысячу рублей. Сейчас зарплатные предложения в сфере среднего менеджмента сравнялись с зарплатными предложениями рабочего персонала! Руководитель среднего звена и рабочий получают одинаково! Труд разный, а оплачивается одинаково. Были даже ситуации, когда зарплатные ожидания кандидатов оказываются меньше, чем предлагает рынок — это в рознице, в производстве, в логистике, у водителей. Кандидаты не успевают за зарплатными предложениями работодателей! Всё, чего мало — стоит дорого: дорого стоит молодёжь, рабочий персонал. Стоимость найма рабочего персонала в некоторых компаниях доходит до 150 тысяч рублей за одного кандидата, особенно если это удалённый регион.— Липецкая область не стала исключением, такая тенденция существует. В 2024 году практически в два раза увеличилось количество вакансий курьеров в Липецкой области —опубликовано больше тысячи вакансий. В конце 2024 года и в 2025 году мы видим резкое снижение спроса на таких специалистов. И одновременно с этим мы видим, что зарплаты рабочих увеличиваются в два раза. Мы проводили исследование, спрашивали у соискателей про переобучение в последние годы: около 38% соискателей сменили профессию на новую, и в топе этих профессий был как раз рабочий персонал. Так называемый рескиллинг — переобучение, перетекание одного навыка в другой имеет место быть. Кроме курьеров сменили профессии специалисты по подбору персонала, швеи и автомойщики. 18% из тех, кто сменил профессию, выбрали для себя рабочие и производственные специальности.— Во-первых, это деньги. Рабочие профессии сейчас оплачиваются крайне высоко. Есть и другие факторы: репутация работодателя и бренд, узнаваемость работодателя. Кроме того, образ рабочего сильно изменился. Это уже не тот человек, который в фуфайке выполняет тяжёлый непосильный труд. Это человек, который работает с машинами, агрегатами и технологиями — а они делают его труд легче и понятнее. Кроме того, многим рабочим легко прорисовать свой карьерный трек: например, в металлургии сейчас много вкладывают именно в эту составляющую. Ведь у бизнеса две задачи: как найм, так и удержание. Очень просто сделать так, чтобы курьер стал рабочим, и крайне сложно — чтобы он остался на заводе и там рос и развивался. В Липецке это неплохо получается у вашего комбината.— Для липчан важны карьерные возможности — они стоят на первом месте. На втором и третьем месте — здоровье и семья. С точки зрения этих потребностей и задач идеальный работодатель — тот, который реализует возможность чёткого понятного карьерного трека, предлагает стабильность, регулярность заработка, медицинские программы и закрывает связанные с семьей вопросы — это может быть гибкий график для офисного персонала или сбалансированный рабочий день с возможностью забрать ребёнка из детского сада или школы, путёвки в оздоровительные лагеря. Для рабочих специальностей важны вопросы питания и гигиены: например, вкусный обед или благоустроенная чистая душевая. Всё это заставляет специалистов оставаться и работать. Что касается востребованных вакансий, Липецк исторически — производственный кластер, это две крупный металлургический комбинат и ряд других промышленных предприятий. Изначально вся инфраструктура СПО и вузов заточена на производственный формат. И именно в производстве мы видим заинтересованность липецких соискателей.— Это однозначно так. К тому же малый и средний бизнес больше всего сейчас страдает с увеличением ключевой ставки. А крупная компания считает, сколько им стоит уход одного сотрудника: по ряду исследований, уход одного сотрудника компании стоит два годовых оклада. Это дорого, это очень много. И именно крупный работодатель, понимая это, готов кратно вкладываться в разные истории во всех сферах с точки зрения удержания персонала: в ДМС, спорт, горячее питание, служебный транспорт. Потому что это выгодно. У большого бизнеса в этом плане возможностей больше.— Сам факт найма изменился. Если раньше мы задавались вопросом, как сделать так, чтобы отобрать идеального кандидата и отсечь лишнее, то сейчас мы говорим о том, как понять, что этот человек нам подходит. Мы уменьшаем цикл принятия человека на работу, кратность воронки подбора. Изначально мы рассказываем человеку, почему он должен к нам прийти, формируем мотивацию. По факту рекрутер сейчас — это продажник. Это не человек, который отбирает. Это человек, который привлекает. За последние два-три года этот навык стал ярким и ключевым. А к хорошему кандидат быстро привыкает, и вряд ли в ближайшее время что-то изменится.— Это желание всё получать и зарабатывать быстро. Конкурс при поступлении в СПО сейчас нередко превышает конкурс в вузах не только из-за того, что люди не хотят сдавать ЕГЭ. Точка входа в колледж или техникум — легче. Поэтому многие идут получать средне-специальное образование потому, что через два-три года уже можно получать высокую зарплату, и после, если захочешь, параллельно получать высшее образование, уже понимая, для чего ты учишься — стать мастером, руководить людьми, получать более высокую зарплату. Это идеальный баланс построения карьерного трека. Хочется добавить, что молодых специалистов мало, и они видят спрос на свой труд. А на их удержание влияет наличие обучающих программ и возможность карьерного роста.— Во-первых, этот прогноз очень пересекается с возможностями искусственного интеллекта. Сейчас под вопросом, насколько ИИ заменит IT-специалистов, дизайнеров, специалистов в области HR, маркетинга, PR. Наше убеждение — все эти профессии будут модернизированы. То есть насколько сейчас ты хорошо пишешь промт — запрос для искусственного интеллекта и насколько хорошо ты понимаешь, как с ним работать — настолько хорошо твоя карьера будет развиваться. Это как со специалистом по подбору персонала — за 10 лет навыковая структура этого человека абсолютно изменилась. Сейчас служба персонала — это про деньги: они считают, во сколько бизнесу обходится та или иная итерация в сфере подбора. Во вторых, сейчас мы говорим о развитии производства в России — и поэтому точно будут востребованы производственные специальности. Уже сейчас и в будущем для кандидата будет важна не профессия, а навыки. Сейчас тренд на то, что человек должен уметь многое. Карьерные консультанты предлагают рассматривать карьеру как продукт, а соискателя — как уникального специалиста с набором определённых навыков.— Сейчас рынку неважно, как ты называешься, что ты окончил и где ты учился. Рынку важно, что ты умеешь делать и насколько быстро ты сможешь обучиться. Крупные компании и производства готовы в это вкладываться. Например, на НЛМК была история, когда бухгалтер переобучился на машиниста крана, а музыкант стал оператором станков ЧПУ. Это очень частая история. Тут важно соискателю мечтать смелее и не относиться критично к себе самому. Крупные работодатели имеют свои карьерные центры и сделают так, чтобы ваша мечта осуществилась. Ведь бывает, что люди не верят в свой потенциал! А нужно приходить, заявлять о себе работодателю. Сейчас мечты соискателей сбываются!— Сейчас как минимум треть кандидатов без опыта работы — люди старше 30 лет. Это значит, что они не имеют опыта работы в роли, на которую заявляются, но есть опыт в другой сфере — значит, что они тоже готовы переобучаться. Да, дискриминация по возрасту на рынке труда есть: 50% работодателей ограничивают возраст соискателей до 40 лет. Но в 40 лет человек пережил три технологические революции, ковид, освоил новую телефонию! Поэтому переобучаться никогда не поздно: в 40 лет ты уже всех родил, у тебя все выросли — и, на самом деле, работодатель это тоже понимает. Поэтому сейчас начинается тенденция, что готовы принимать кандидатов и более старшего возраста.— В нашей культуре есть такое, что мы что-то должны работодателю: рассказать, показать. Но соискатель и работодатель — это две абсолютно равноправные позиции: ты выбираешь и тебя выбирают. Важно об этом помнить. Можно посмотреть отзывы, ознакомиться с репутацией работодателя.— Обучающемуся в СПО или студенту вуза важно обеспечить себе навыки: например, в Липецке студенты колледжей проходят стажировки на комбинате и по окончанию учебного заведения выходят уже готовыми специалистами и хорошо понимают, что им нужно. При этом если человек понял, что выбранная специальность — не его, должна быть возможность переобучиться. И зачастую работодатели готовы сами её предоставить.