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сегодня, 08:29

Красный и желтый уровни опасности действовали до шести утра

В шесть утра был дан отбой красного уровня опасности для Ельца и Елецкого района, и желтого — для всей Липецкой области. 

Общая тревога в регионе была объявлена накануне в 22:56, а красный уровень введен в Ельце и Елецком районе сразу после полуночи.

По данным Минобороны РФ, ночью средства ПВО уничтожили 30 БПЛА самолетного типа над пятью регионами России, в том числе по одному над территориями Курской и Московских областей.

воздушная тревога
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