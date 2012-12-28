Директор hh.ru ЦФО Марина Качанова: «За год зарплаты у рабочих увеличились почти в два раза»
Происшествия
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сегодня, 08:29
Красный и желтый уровни опасности действовали до шести утра
В шесть утра был дан отбой красного уровня опасности для Ельца и Елецкого района, и желтого — для всей Липецкой области.
По данным Минобороны РФ, ночью средства ПВО уничтожили 30 БПЛА самолетного типа над пятью регионами России, в том числе по одному над территориями Курской и Московских областей.
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